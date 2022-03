Vollzeitarbeit muss – allen – Platz lassen fürs Familienleben

Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Es werden, diesmal vielleicht neben einer Transgenderdebatte, die üblichen Lippenbekenntnisse heruntergebetet werden. Ja zur Vereinbarkeit. Ja zum Schließen der Einkommensschere. Nein zur Gewalt und so fort als Rosenkranz im milden Schein des ewigen Lichts. In der Ukraine nähen mittlerweile Mütter Etiketten mit der Blutgruppe ihrer Kinder in deren Kleidung, damit sie im Notfall die richtige Transfusion kriegen. So reduziert sich für Frauen das Leben immer wieder auf die Frage des bloßen Überlebens ihrer Kinder. Sie haben keine Wahl."