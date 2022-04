Bridgerton: Ist das Kitsch oder kann das weg?

Ein Problem mit aktuellen TV-Serien besteht oft darin, dass man gerne mehr in sie hineininterpretiert, als eigentlich in ihnen steckt. Im Fall des kürzlich in die zweite Staffel gestarteten Streaming-Erfolgs „Bridgerton“ (produziert von „Grey’s Anatomy“-Erfinderin Shonda Rhimes) betrifft dies die Themen Feminismus und Diversität. Auch wenn ein beliebtes Popkulturgut lautstark nach empowerment und diversity schreit, ist es vielleicht trotzdem nur gut gemachter Kitsch.