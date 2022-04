Die Teamchef-Macher: Krach im ÖFB-Präsidium

ÖFB-Präsident Milletich: „Ich möchte nicht, dass die Landespräsidenten sagen: Ich hätte gerne diesen oder jenen“

Warum suchte der ÖFB-Präsident nicht das einende Gespräch? Der Hintergrund: Milletich war die eilig geforderte Sitzung ohnehin ein Dorn im Auge. Gegenüber profil betont er: „Im Präsidium wurde präsentiert, welchen Kriterien Schöttel bei seiner Teamchef-Suche folgt – und wir haben dann gesagt: Jetzt soll er einmal arbeiten.“ Milletich sieht sich als Macher, will die Landespräsidenten bei der Teamchef-Suche nicht stärker einbinden als unbedingt nötig. Schöttel soll (unterstützt von Experten) seinen klaren Favoriten nennen, so die Vorgabe, und die Männer im Präsidium mögen „die wirtschaftliche Machbarkeit“ prüfen. „Wenn es um den Teamchef geht, haben wir genügend Kompetenz“, erklärt Milletich. „Ich möchte nicht, dass hier die Landespräsidenten sagen: Ich hätte gerne diesen oder jenen.“

Der verärgerte oberösterreichische Rechtsanwalt Götschhofer zählt zu den gemäßigten Funktionären, der Verstand vor Emotion stellt. Er hat 2017 die Abwahl des manisch am Fortschritt werkenden Sportdirektors Willi Ruttensteiner verurteilt und sich gegen die Installierung des unbedarften Schöttel gestellt. Gegenüber den „Oberösterreichischen Nachrichten“ mahnte er zuletzt Reformbedarf ein: „Es wäre zeitgemäß, dass die Wahl des Teamchefs nicht mehr durch uns erfolgt“. Von Milletich als ÖFB-Präsident dürfte er nicht überzeugt sein; in sein Amt wurde der Burgenländer ohne die Stimme des Oberösterreichers gewählt.

Gegenüber profil betont Götschhofer, dass es für ihn grundsätzlich denkbar wäre, „Sportdirektor, Präsident und die beiden Geschäftsführer zu ermächtigen, den Teamchef zu bestellen“. Doch dafür müsste man die Zuständigkeiten innerhalb des ÖFB ändern.

„So läuft es derzeit nicht“, erklärt der Oberösterreicher, und als aktueller Entscheidungsträger wolle er „informiert werden“. Götschhofer betont, dass die Teamchef-Frage von großer Bedeutung sei – doch großes Vertrauen setzt der Rechtsanwalt offenbar weder in Milletich noch in Schöttel. „Wir sind im ÖFB-Präsidium keine Experten, aber wir müssen dann innerhalb von einer Stunde eine Entscheidung treffen“, beklagt er. „Wie soll das ohne Vorinformationen funktionieren?“

Aus dem Umfeld Milletichs heißt es: Der Präsident sei deshalb nicht zur erbetenen Zusammenkunft erschienen, um den Eindruck zu vermeiden, die honorige Herrenrunde würde zur großen Teamchef-Mauschelei ausrücken – ohne sportlichen Experten in der Runde. Schon am frühen Freitag-Vormittag sei deshalb die Sitzung mit der Begründung „Schöttel ist krank“ vom ÖFB abgesagt worden.

Das ÖFB-Präsidium ist keine homogene Truppe. Es gibt Männer, die richtiggehend Freude an Machtspielchen zeigen. Und welche wie Götschhofer, die ernsthaft an einer guten Entscheidung interessiert sind.

Derzeit kristallisieren sich zwei Gruppen heraus, die innerhalb ihrer Zirkel wiederum von unterschiedlichen Motiven geleitet werden. Götschhofer, Hübel und Geisler zählen jedenfalls aktuell zu den Gegenspielern Milletichs, die ihm bei der Wahl zum Präsidenten im Oktober 2021 allesamt ihre Stimmen verweigerten.

So lange der Burgenländer eine Mehrheit im Präsidium hinter sich wähnt, dürfte er auf missionarischen Eifer verzichten – und Wünschen und Klagen seiner Widersacher kühl begegnen. Milletich lässt es offenbar auf eine Machtprobe ankommen. Das hatte vor über zehn Jahren schon sein Vorgänger Windtner versucht, der gemeinsam mit dem damaligen Sportdirektor Willi Ruttensteiner den Schweizer Marcel Koller an den restlichen Entscheidungsträgern vorbei als Teamchef durchboxte. Die späte Rache folgte im vergangenen Jahr, als Windtner – nach jahrelangen von seinen Kollegen erzwungenen Zugeständnissen – die Wiederwahl verwehrt wurde. Nun will also das Duo Milletich und Schöttel den großen Wurf landen.