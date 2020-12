Was ist mit dem österreichischen Fußball los?

Österreichs Klubfußball hat sich in den letzten Jahren mit mutigem Fußball in Spitzenregionen vorgepirscht. Renommierte Fußballnationen wie Schottland, Griechenland, Ukraine, Türkei, Dänemark, Schweiz, Tschechien, Rumänien, Schweden, Norwegen liegen abgeschlagen hinter der einst als „operettenhaft“ verschmähten Bundesliga. Belgien, Holland und Russland (Plätze 9 bis 7) sind dagegen in Reichweite. Der zehnte Platz ist mutigem Fußball geschuldet. In den letzten Jahren erspielten Salzburg, Linz und Wolfsberg damit den Großteil der Punkte.

Atletico Madrid-Coach Diego Simeone verglich das Spiel gegen Salzburg mit dem Vorjahres-Kracher zwischen Atletico und Liverpool. Man hatte gar so viel Respekt vor den Österreichern, dass man wie gegen den englischen Champions League-Sieger agierte: mit neunzigminütigem Verteidigen. Salzburg verlor das Spiel gegen den spanischen Tabellenführer zwar, weil man viele Chancen vergab und zwei Tore kassierte, aber der ideelle Wert solcher Spiele ist hoch. 14 der 16 Champions League-Aufsteiger kommen aus den besten vier Ligen Europas (Spanien, England, Deutschland, Italien); die zwei Außenseiter heißen in diesem erlauchten Kreis FC Porto und Paris SG. Salzburg hätte mit etwas mehr Kaltschnäuzigkeit bei der Chancenverwertung in diese Eliterunde aufsteigen können. Alleine die, durch mutigen und druckvollen Powerfußball geschaffene, ernsthafte Möglichkeit dazu, verdient Beachtung – im Frühjahr spielt Salzburg in der Europa League weiter.