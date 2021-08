Wein aus Kärnten: Echt jetzt?

Besuch am Weingut Sternberg, an einem geschichtsträchtigen Ort zwischen Velden und Villach, an einem Platz, der laut regionaler Tradition als echter Kraftort durchgeht. Der Sternberg selbst ist ein spitzer Hügel, der sein bezauberndes kleines Kirchlein wie eine Krone trägt. Hinter dem gleichnamigen Weingut steckt der gelernte Elektriker Alexander Egger, 48, der im Alter von 21 Jahren seine erste Firma gründete. Daneben lernte er kochen, arbeitete tagsüber im Restaurant Kim am Wiener Naschmarkt und in der Nacht beim Wiener U-Bahnbau. Das war ihm nicht genug. Er vertiefte sich ins Thema Wein, besuchte einschlägige Kurse und wollte einen reinen Naturwein ohne Chemie produzieren. Wie zum Beweis lebt er heute mit Frau und drei Kindern mitten in seinem Weingarten. Und wie es vor Jahrhunderten üblich war, lagert er seinen Rebensaft in mannshohen Tonamphoren, die er in Sand vergräbt, um eine gleichmäßige Temperatur zu gewährleisten und dem Wein bei der Reifung die nötige Ruhe zu geben.

Erstaunlich viele Kärntner Rebflächen wurden im Nahbereich von Burgen, Burgruinen oder anderen historischen Stätten angelegt, wie etwa auch das Weingut der Burg Hochosterwitz oder Kärntens größtes Weingut unter der weithin sichtbaren Burgruine Taggenbrunn (siehe Kasten). Das oben erwähnte Weingut Karnburg trägt gar den Namen eines Ortes, der als Wiege Kärntens gilt: In Karnburg wurde jener Fürstenstein gefunden, auf dem einst die Kärntner Herzöge von einem Bauern „in windischer Sprache“, wie es heißt, in ihr Amt eingeführt wurden.