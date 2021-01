Wie Joe Biden und andere gegen ihr Stottern kämpften

Viele berühmte Stotterer

Die Liste berühmter Stotterer, die sich ihrer Schwäche stellten, ist lang: Marilyn Monroe, Bruce Willis, Samuel Jackson, Ed Sheeran und natürlich der britische König George VI.,Vater der heutigen Königin von England, der nach der Abdankung seines Bruders Edward VIII. quasi über Nacht auf den Thron rückte. "Bertie", wie er in der Familie genannt wurde, litt seit seiner Kindheit an scheinbar unheilbaren Stotterattacken, die er mit der Hilfe eines Logopäden bewältigte - nachzusehen in dem Oscar-gekrönten Film "The King's Speech" mit Colin Firth im Part des geforderten Königs. Wie sehr Defizite oder Schwächen Menschen auch zu Höchstleistungen treiben können, hat der Wiener Begründer der Individualpsychologie Alfred Adler bei seiner Entdeckung des Minderwertigkeitskomplexes herausgefunden. Adlers Paradebeispiel für diese Kraft ist der altgriechische Redekünstler Demosthenes, der seinen Sprachfehler durch lautes Reden mit Steinen im Mund zum Verschwinden bringen konnte.