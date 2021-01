Inauguration Day: Die Angelobung von Joe Biden im Live-Ticker

Video: Was wird sich durch die Angelobung von Joe Biden ändern? Was machen die Republikaner mit Trump? profil-Außenpolitik-Redakteurin Siobhán Geets über die neue Situation in den USA.

Trump hat indes das Weiße Haus schon verlassen und wird als erster Präsident seit 1869 der Amtseinführung seines Nachfolgers fernbleiben. Er wünschte der neuen Regierung in einer am Dienstag veröffentlichten Videobotschaft an die Nation Erfolg - ohne Biden beim Namen zu nennen.

Über Wochen hatte Trump versucht, Bidens Sieg bei der Wahl am 3. November nachträglich zu kippen. Sein Widerstand gegen seine Niederlage gipfelte vor knapp zwei Wochen in dem Angriff seiner Anhänger auf das Kapitol, wodurch die Zertifizierung der Wahlergebnisse unterbrochen werden musste.