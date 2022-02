Aufräumarbeiten im Lobau-Camp

Waren Sie schon einmal in einem aufgelösten Protestcamp? Ich auch nicht. Aber mein Kollege Thomas Hoisl ist gerade vor Ort, um seine Reporternase in den scharfen Schluss mit Lustig-Wind zu halten. Ich stelle es mir wie die Location nach einer Party vor, die aus dem Ruder gelaufen ist, nur dass geselliges Zusammensein normalerweise nicht mit 48 Verhaftungen endet. So geschehen am Dienstag in Wien-Donaustadt. Die Polizei hatte stundenlang zu tun, auch weil sich zwei Männer an einem Eisenrohr angekettet hatten – sie wurden unfallfrei geborgen –, und weil Protestierende auf Bäume kletterten, um sie vor den Holzfällern zu retten.

Einige Bäume mussten bereits dran glauben. In Summe will die Stadt Wien – Eigentümerin des umkämpften Grund und Bodens – 380 davon einer lange geplanten, durch alle Instanzen genehmigten Stadtstraße opfern. Wie es aussieht, werden sich die „LobauBleibt“-Aktivistinnen und Aktivisten nicht so schnell geschlagen geben. Mein Kollege wird berichten, wie es mit ihrem Protest weitergeht, bei dem es um nicht weniger als ihre Zukunft geht, die sie durch den Klimawandel bedroht sehen. Straßen zu bauen, also weiter zu machen wie bisher, ist für sie schlicht nicht die richtige Antwort. Was aber sonst? Das Protestcamp könnte sich als Auftaktveranstaltung einer heftiger werdenden Auseinandersetzung erweisen. Denn der Verkehr sorgt für fast 30 Prozent der gesamten CO2-Emissionen der EU; 72 Prozent davon entfallen auf den Straßenverkehr.