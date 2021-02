ZARA-Chefin Claudia Schäfer über Hass im Netz: "Nicht resignieren"

profil: Wird im Bildungsbereich genug auf das Thema eingegangen? Schäfer: In den Schulen könnte man sicher noch gezielter zum Thema arbeiten. Vieles spielt sich mittlerweile in geschlossenen Räumen, zum Beispiel in WhatsApp-Gruppen ab, die man ja nicht offen einsehen kann. Man muss Kinder so weit sensibilisieren, dass sie auch mit gewissen Dingen "rausrücken" und zum Beispiel Kettenbriefe mit Drohungen mit einer Vertrauensperson besprechen und nicht einfach weiterschicken. Darauf Einfluss zu nehmen, wird in Zukunft eine riesige Herausforderung sein.