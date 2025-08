„Zu Bittstellern degradiert“: Väter erzählen vom Kampf um ihre Kinder

„Ich habe eigentlich nur einen Rat: Am besten nicht in diese Situation kommen.“ Robert selbst ist seit seiner Scheidung vor zehn Jahren in „dieser Situation“, seit über einem Jahr hat sie sich für ihn zu einer Katastrophe ausgewachsen: „Man kann es nicht glauben, bis es wirklich passiert.“ Seine Ex-Frau und Mutter der gemeinsamen Tochter – die heute 13 Jahre alt ist – wurde nach der Scheidung zum hauptbetreuenden Elternteil bestimmt. Man einigte sich auf eine übliche Besuchsregelung: Alle zwei Wochen ein Wochenende mit dem Vater, dazu ein Nachmittag unter der Woche. Aber schon bald wurde die Abmachung nicht mehr eingehalten, „immer wieder ist etwas dazwischengekommen, dann gab es Geburtstagsfeiern oder andere dringende Termine ausgerechnet an meinen Kontakttagen.“ Irgendwann begann Robert, in einer Excel-Liste einzutragen, welche Besuchstermine eingehalten worden waren und welche nicht, „und es war im Schnitt vielleicht die Hälfte, die stattgefunden hat.“ Er habe versucht, die Sache nicht zu eskalieren, habe alternative Termine vorgeschlagen, zumeist ohne Erfolg. Robert beklagt „eine Diskrepanz zwischen Gesetz und Realität. Das Kontaktrecht brauchst du ja de facto nur, wenn eine Kontaktregelung strittig ist. Aber gerade in solchen Fällen, wo eben kein gutes Verhältnis mehr vorhanden ist, hat es den entscheidenden Makel, dass es nicht durchgesetzt wird. Der andere Elternteil sieht das Kind genau so oft, wie es der hauptbetreuende will. Es gibt keine Sanktionen. Also warum sollte die Mutter sich daranhalten?“ Nach acht Jahren – „wahrscheinlich zu spät, aber ich wollte alles versuchen“ – hat Robert schließlich das Familiengericht angerufen, um sein Kontaktrecht durchzusetzen. „Ursprünglich habe ich angenommen, dass das mit einem Verhandlungstag erledigt ist.“ War es nicht, im Gegenteil. Schon kurz nach Verfahrensbeginn wurden die Kontakte zur Tochter noch spärlicher, bis sie vor mehr als einem Jahr komplett abbrachen. Selbst telefonisch ist seine Tochter für ihn seither nicht mehr zu erreichen. „Ich wurde aus ihrem Leben gelöscht.“ Das Verfahren läuft. Mittlerweile habe er resigniert, er glaubt nicht mehr daran, dass das Familiengericht etwas in seinem Sinne unternehmen wird. „Bald ist meine Tochter 14, dann wird sie selbst entscheiden.“ Er fürchtet freilich, dass sie ihm inzwischen so stark entfremdet ist, dass sie auch dann keinen Kontakt mehr zu ihm aufnehmen wird. „Ich kann nur versuchen, ihr irgendwie mitzuteilen, dass sie sich jederzeit melden kann. Und darauf hoffen, dass sie es irgendwann macht.“

Zu viele Kompromisse eingegangen. Martin L.

Martin L., Sozialarbeiter und Vater von zwei Kindern (sechs und sieben Jahre alt) erzählt. „Die Kämpfe um ein kontinuierliches Kontaktrecht mit meinen beiden Kindern ziehen sich seit unserer Trennung, seitdem meine Ex-Frau aus dem gemeinsamen Haushalt ausgezogen ist und die Kinder erst einmal mit mir zurückgelassen hat. Das ist fünf Jahre her. Ich habe beruflich umgesattelt, damit ich flexibler bin und mehr Zeit mit ihnen verbringen kann. Ich bin jedes Mal, wenn sie unsere Vereinbarungen nicht eingehalten hat, sofort zur Familiengerichtshilfe gerannt, wo man mir danach zugesehen hat, wie ich 15 Minuten mit meinen Kindern spiele. Zwar wurde mir danach eine bessere pädagogische Kompetenz als der Mutter zugestanden, aber mit der Einschränkung, dass das nur deswegen so ist, weil ich dabei beobachtet werde und die Mutter so schlechtmachen wolle. Das ist alles mit extrem vielen Rennereien verbunden und sehr zermürbend. Ich habe rückblickend ein paar Fehler gemacht: mir nicht von Anfang rechtlichen Beistand gesucht, der auf Familienrecht spezialisiert war, sondern irgendeinen Anwalt. Das war die pure Geldverschwendung. Ich habe von Anfang an eine 50:50-Regelung angestrebt, aber mich dann zu zu vielen Kompromissen breitschlagen lassen. Das Problem ist: Wenn einmal ein gerichtlicher Beschluss gefasst ist, kann man ihn gar nicht oder nur schwer verändern. Als die Kinder ihrer Mutter einmal gesagt haben, sie würden gerne länger und öfter bei mir sein, kam sofort die Ansage, wenn ich weiter gegen sie Stimmung mache, werde ich die Kinder bald überhaupt nicht mehr sehen. Diese Drohung steht ja eigentlich immer im Raum. Man bräuchte eine akute Anlaufstelle, wo man sich schnell und niederschwellig hinwenden kann. Wenn zu viel Zeit dazwischen vergeht, werden die Kinder danach natürlich deutlich distanzierter, und es braucht wieder eine Zeit, bis die Beziehung so ist wie früher. Ich habe mit ihrer Mutter, die arbeitslos war und gerade ihr drittes Kind bekommen hat, leider keine Gesprächsbasis mehr. Wichtig ist, dass wir uns nicht vor den Kindern anschreien. Ich versuche das Bringen und Abholen ganz neutral zu halten. Gezahlt habe ich immer, fast 800 Euro. Das ist in etwa ein Drittel meines Einkommens. Berechnet wird das nach dem, was ich verdienen könnte. Dann kann ich aber nicht so viel Zeit mit meinen Kindern verbringen, wie mir wichtig ist. Müsste ich tatsächlich Miete zahlen und könnte nicht in einem Haus meiner Familie leben, würde es für mich finanziell schwierig werden. Eigentlich wäre das dann für mich gar nicht machbar.“

„Zu Bittstellern degadiert" Mario Dornik ist Lebensberater, Vater einer Tochter und Gründer einer Vätergruppe.

Mario Dornik ist Lebensberater, Vater einer Tochter und Gründer einer Vätergruppe. „Ich bin nunmehr seit zwei Jahren von der Mutter meiner dreijährigen Tochter getrennt. Auch wenn sich die ersten Monate nach dem Beziehungsende als äußerst herausfordernd dargestellt haben: Die Schnittstellen sind inzwischen klar definiert und von beiden Seiten weitgehend auch akzeptiert. Die Alimente und auch die Kontaktzeiten sind klar geregelt. Aber auch wie wir den Wechsel zwischen Mama- und Papazeit für unsere Tochter gestalten oder wie wir in Gegenwart unserer Tochter über den jeweils anderen sprechen, ist klar definiert. Wir wollen beide unter allen Umständen verhindern, dass unsere Tochter von dem Dilemma geplagt wird, sich zwischen den Elternteilen entscheiden zu müssen. Mehr Kommunikation gibt es nicht. Braucht es meiner Ansicht auch nicht. Selbst wenn ich mir oft wünsche, dass irgendwann auch wieder ein freundschaftlicher Kontakt zwischen meiner Ex-Partnerin und mir möglich sein wird, um die auf beiden Seiten erlittenen Verletzungen heilen zu können. Doch auch so bin ich mir dessen bewusst, dass ich mich zu jenen „glücklichen“ Vätern zählen darf, die nach der Trennung einen regelmäßigen Kontakt halten können. In meiner Tätigkeit als Lebens- und Sozialberater begegnen mir immer wieder Schicksale, die mich daran zweifeln lassen, dass der Grundsatz, der das Wohl des Kindes in den Mittelpunkt stellt, auch so gelebt wird, wie er kommuniziert wird. Ich möchte mir kein Urteil darüber bilden, ob nun Mütter oder eher Väter ein solches Foul begehen. Da ich aber auch ehrenamtlich in der Männerberatung Wien tätig bin, habe ich es natürlich mit Vätern zu tun, die darüber klagen, dass sie sich unter dem Deckmantel des Kindeswohles um ihre Rechte betrogen fühlen. Unabhängig davon, wer nun „Schuld“ daran trägt, dass sich der Kontakt zu den Kindern oft auch noch Jahre nach dem Beziehungsende herausfordernd darstellt, bin ich in meinen Beratungen zu der Erkenntnis gekommen, dass vom Leid der betrogenen Väter viel zu wenig Notiz genommen wird. Viele Väter erleben in der Tat seelische Qualen und wissen oft nicht, wohin sie sich mit ihren Verletzungen wenden sollen. Manche Väter sind tatsächlich mit Gefühlen der Ohnmacht konfrontiert, wenn sie erkennen, wie wenig Einfluss sie darauf nehmen können, wann und wie oft sie Kontakt zu ihren Kindern halten dürfen. War es für sie vollkommen normal, gemeinsame Zeit mit ihren Kindern zu verbringen und bei allen Entscheidungen mitzubestimmen, so werden sie von einem Tag auf den anderen zu Bittstellern degradiert, welche die Beweislast zu tragen haben, liebevolle und fürsorgliche Väter zu sein.“

Familienrecht in der Vergangenheit. Georg