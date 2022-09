Zum Tod von Queen Elizabeth II.: Die Lichtgestalt

1952: Die kindliche Königin

Elizabeth sitzt an ihrem Schreibtisch in einer Safari-Lodge in Kenia, die Wangen gerötet, aber trocken. Es ist der 6. Februar 1952, und die Thronfolgerin, die soeben vom Tod ihres Vaters erfahren hat, wirkt gefasst. So erinnert sich ihr Privatsekretär an den Moment, in dem aus „Lilibet“ Queen Elizabeth II. wurde. Die Nachricht vom frühen Tod von König George VI. erreicht Elizabeth und ihren Mann Philip während ihrer ersten Reise zu den Mitgliedstaaten des Commonwealth. Fünf Jahre sind die beiden verheiratet, da verändert sich ihr Leben für immer. Am Tag ihrer Krönung, dem 2. Juni 1953, wird Elizabeth, gerade einmal 25 Jahre alt, zu „Elizabeth II., von Gottes Gnaden Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland und ihrer anderen Königreiche und Territorien, Oberhaupt des Commonwealth, Verteidigerin des Glaubens“.

„Sie ist nur ein Kind“, soll der damalige Premier Churchill kommentiert – und damit alles andere als recht behalten haben. Am Ende wird Queen Elizabeth die am längsten dienende britische Monarchin und das meistgereiste Staatsoberhaupt aller Zeiten sein. Im Lauf ihrer 72 Jahre auf dem Thron erlebt sie 15 britische Premiers, empfängt 152 ausländische Staats- und Regierungschefs und bereist 117 Länder.

Ihre wichtigste Reise wird sie 2011 in die ehemalige britische Kolonie Irland führen. 100 Jahre ist es her, seit ein britischer Monarch die Republik besuchte. In Dublin verblüfft die Queen die Gäste eines Staatsbanketts mit einer Begrüßung auf Gälisch. Auch in der anschließenden Rede scheint sie die richtigen Worte zu finden – aber trotzdem gehen in Irland die Wogen hoch. Anders als in England und Kontinentaleuropa erscheint die Queen hier immer noch vielen als Repräsentantin eines Unterdrückerregimes.