Glücksspielkonzern lobbyiert bei Nationalräten für Gesetzesänderung

bwin hat fast alles, was man sich als Glücksspiel-Unternehmen wünschen kann: Eine bekannte Marke, ein lukratives Geschäftsmodell – und: Sponsoringverträge mit prestigeträchtigen Großveranstaltungen wie der Fußball Europa League. Nur eines hat bwin nicht: Eine österreichische Lizenz zum Anbieten von Online-Glücksspielen.

Nun verstärkt bwin laut profil-Informationen seine Lobbying-Aktivitäten in Österreich – in dem Land, in dem die Marke Ende der 1990er-Jahre gegründet wurde. Mehrere heimische PR-Agenturen sind aktuell damit beschäftigt, das Unternehmen, das inzwischen zum milliardenschweren britischen Glücksspielkonzern Entain gehört, salonfähig zu machen.

Lobbying-Event für Parlamentarier

Die Charmeoffensive läuft derzeit voll an: „Diese Einladung richtet sich ausschließlich an Mitglieder des österreichischen Nationalrates, die als Sprecher ihrer Klubs für jene Bereiche zuständig sind, die die Aktivitäten von bwin / Entain in Österreich betreffen“, heißt es in einem Schreiben, das dieser Tage mehrere Parlamentarier per Mail bekamen und das profil vorliegt.

An drei Terminen Ende Mai und Anfang Juni sollen die Abgeordneten für die Anliegen des Glücksspielunternehmens sensibilisiert werden. Es geht bwin dabei um nicht weniger als eine Änderung des Glücksspielgesetzes. In dem Schreiben heißt es dazu: Der österreichische bwin-Standort mit 500 Mitarbeitern sei aufgrund der „rechtlichen Situation derzeit gefährdet“. Und weiter: Das österreichische Glücksspielgesetz „muss“ reformiert werden, weil es angeblich dem EU-Recht widersprechen würde.