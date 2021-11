John Lennon: Ein Porträt in vier Anläufen

Fast vier Jahrzehnte nach dieser gelungenen Selbstglorifizierung sind die Rollen längst nicht mehr so klar verteilt. Wir wissen, dass der vermeintlich angepasste Paul sich schon Mitte der Sechziger im Londoner Kunst- und Rock-Underground herumtrieb, während John sich noch in seiner entlegenen Vor­ortevilla einigelte. Dass John seine Yoko nur kennen lernte, weil sie in einer von Paul finanzierten Galerie ausstellen konnte. Dass Paul der Erste war, der im Heimstudio mit Tonbandschleifen experimentierte - und John durch seine Produktivität und kompositorische Wendigkeit locker in die Tasche steckte. Zugegeben: Wann immer McCartneys spielerisches Talent ihn herausforderte, antwortete Lennon mit dem cooleren Beitrag zur jeweiligen Entwicklungsphase, von 'Help' über 'Tomorrow Never Knows', 'Strawberry Fields Forever' oder 'I Am the Walrus' bis zu 'Come Together'. Das nach dem Ablegen der vorgeblichen Beatles-Zwangsjacke entstandene Solowerk hat in den drei Jahrzehnten seit Lennons Tod allerdings kontinuierlich an Bedeutung verloren.

Die nun zu Lennons Siebziger als Box-Set erscheinende Werkschau sollte eigentlich Gelegenheit geben, den Genius Lennon neu zu entdecken. Am ehesten findet er sich in 'John Lennon/Plastic Ono Band', dem 1970 erschienenen, auf sein blankes Skelett (Bass, Gitarre, Schlagzeug, simpelstes Klavier und Phil Spectors Band-Echo) reduzierten Album aus der Phase seiner Urschrei-Therapie. Als immer noch verblüffendes Manifest des anbrechenden "Ich-Jahrzehnts" zeigt seine Solo-Debüt-LP Lennon zum letzten Mal auf Augenhöhe mit seiner Zeit, beginnend mit der Beschuldigung der Eltern in 'Mother', über die Cocooning-Hymne 'Isolation' bis zur Erhebung des Ich zur ultimativen Instanz in 'God'. Doch mit der von der Nabelschau zur penetranten Selbstgerechtigkeit avancierenden Nachfolge-LP 'Imagine' begann ein nur von wenigen Ausnahmen wie 'Jealous Guy', 'Scared', '#9 Dream' oder 'Beautiful Boy' unterbrochenes Absinken in die Gewöhnlichkeit. Der völlige Verlust der musikalischen Abenteuerlust des frühen Lennon zeugt nicht nur davon, was Opiate und Alkohol aus einem wachen Geist machen können. Er bestätigt vor allem den alten Verdacht, dass das Genie seinen geschmähten Rivalen dringend gebraucht hätte - so wie auch jener seinen Provokateur brauchte. Aber das ist eine andere Geschichte.



Avantgardist?

Eine frühe kunstgeschichtliche Definition aus dem Mund des Rock-'n'-Roll-Musikers John Lennon deutet auf sein nicht besonders ausgeprägtes Faible fürs Experiment hin: "Avant-garde is French for bullshit." Diese Einschätzung änderte sich nachhaltig mit dem 9. November 1966, als Lennon in der Londoner Indica Gallery eine Ausstellung der New Yorker Konzeptkünstlerin Yoko Ono besuchte und dabei auch die Protagonistin selbst kennen lernte. Die Folgen dieser Begegnung waren bekanntlich weitreichend. Am 20. März 1969 wurde Ono, deren künstlerische Wurzeln in der New Yorker Fluxus-Szene um George Maciunas lagen, Lennons Frau. Schon davor war der Rockmusiker zum Künstler geworden.