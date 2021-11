Peter Jackson nennt seinen neuen Film, der nie gesehene Szenen von den Proben und Konflikten einer legendären Band zeigt, „eine Zeitmaschine“, und tatsächlich ist sie so etwas wie der Traum jedes Beatles-Fans. Der Titel ist jedenfalls gut gewählt: „Get Back“ ist ein Song des Quartetts aus Liverpool, der während der Sessions entstand, von denen dieser dokumentarische Dreiteiler erzählt – zugleich beschreibt er die Reise, die man absolviert, wenn man diese Arbeit nun sieht: zurück ins Jahr 1969, in die Endphase einer Band, die in den zehn Jahren ihres Bestehens die Popmusik wohl nachhaltiger geprägt hat als jede andere. Seit heute früh steht der erste, gut zweieihalbstündige Teil dieser Produktion auf dem Streaming-Portal Disney+, morgen und übermorgen folgen die Teile zwei und drei.

„The Beatles: Get Back“ basiert auf gefundenem Material, auf Bildern und Tönen, die ein halbes Jahrhundert lang unangetastet in den Archiven des von den Beatles einst selbst gegründeten Unternehmens Apple Corps vor sich hindämmerten: Am 2. Jänner 1969 kommt die Band in einem Londoner Filmstudio zusammen, um ein Live-Album nicht bloß einzuspielen, sondern überhaupt erst zu komponieren. Die Musiker bringen so gut wie nichts an neuen Songs mit, aber am Ende soll eine nicht näher definierte Live-Show mit dem neuen Material (ein „TV Special“, wie man es vage formuliert) stehen – die erste in zweieinhalb Jahren. Die Zeit drängt massiv: Kaum mehr als zwei Wochen stehen für Komposition, Proben und Konzertvorbereitung zur Verfügung.