Ein bullig heißer Juninachmittag im Schwarzenegger-Museum. Das Haus am Hügel ist halb Erinnerungsort, halb Ausstellung. Man muss sich Thal in der Nachkriegszeit als einen Flecken am Ende aller Straßen vorstellen, als von Zeit und Welt vergessenen Weiler. Die Schwarzeneggers wohnten mit den Kindern Arnold, geboren 1947, und dem ein Jahr jüngeren Meinhard im ersten Stock von Haus Thal 145. Der GendarmenVater war ein Dauerprügler und Kontrollfanatiker, die Mutter die personifizierte Sanftmut und eine sagenhafte Schnitzelköchin.

In Thal bei Graz gibt es mindestens drei Sehenswürdigkeiten. Da wäre die vom Maler Ernst Fuchs erbaute Pfarrkirche, die in sanfter Hügellandschaft wie ein Fiebertraum mit hellrotem Kirchturm wirkt. Um die Ecke vom Gotteshaus findet sich das weltweit einzige ArnoldSchwarzenegger-Museum, einst das Haus Thal 145, heute Linakstraße 9. Schließlich ist da noch Peter Urdl, Ex-Kaffee-Vertreter und ehemaliger Thaler Langzeitbürgermeister, Arnold-Freund aus Kindertagen, Erfinder der Schwarzenegger-Wanderwege, Initiator und guter Geist des 2011 eröffneten Museums in der Linakstraße. Mit einem Wort: Urdl ist eine Thaler Attraktion.

Peter Urdl, Ex-Bürgermeister aus Thal bei Graz, Schulfreund von Arnold Schwarzenegger und Initiator des Schwarzenegger-Museums in Thal, Linakstraße 9, 8051 Thal, aufgenommen am 19. Juni 2023

8. August 1966. Das Datum ist wichtig. An jenem Tag ließ Arnold Schwarzenegger nach abgebrochener Bäckerlehre und der Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann Thal hinter sich. „Der Beginn eines Märchens“, sagt Peter Urdl. Von einem, der in die Welt zog. Schwarzeneggers Weg von der Thaler Dreizimmerwohnung mit Plumpsklo in das Hollywood-Anwesen in der Chalon Road, Los Angeles, ist auch für Urdl nicht ganz einfach zu begreifen. Inzwischen ist Thal die Welthauptstadt angewandter Schwarzenegger-Liebhaberei und unter Schwerathletik-Aficionados und Kampfkino-Connaisseuren so bekannt wie der Ort Cognac unter Weinbrandfreunden. Urdl hat dazu eine so hübsche wie hintersinnige Anekdote parat: Ein Besucher aus Polen, erinnert er sich, habe einst papstmäßig den Asphalt vor dem Museum auf Knien geküsst. St. Arnold. Genius musculi.

Urdl, strahlend weißes Lachen, blaue Jeans mit Gürtelschnalle, Texas-Style, ist 76 Jahre alt und mit der Energie eines 30-Jährigen ausgestattet. Er läuft treppauf und -ab, telefoniert und organisiert, kümmert sich um Medien und Museumsbesucher. Dem Wiener Investor Christian Baha gehört das Haus in der Linakstraße. Urdl belebt es Tag für Tag.

In seiner Welt gibt es nach Maßgabe kein „Sie“. Er ist mit allen sofort per Du und erfüllt en passant Bubenträume: Der halbwüchsige Museumsbesucher aus der Ukraine darf sich auf die Harley-Davidson Fat Boy aus „Terminator II“ setzen. Später drückt ihm Urdl das „Conan“-Schwert in die Hand. Papa fotografiert voller Stolz den Sohnemann mit Säbel. Irgendwann zupft Urdl dem bis auf einen schwarzen Slip entblößten, mannshohen PlastikArnold in eingefrorener Starker-Mann-Pose das Höschen zurecht. Es ist ein Augenblick, der viel über die Beziehung der beiden erzählt.