Causa Eurofighter: Erste Verurteilung

Fast zwei Jahrzehnte nach der Beschaffung der Eurofighter-Kampfflugzeuge durch die Republik Österreich und gut ein Jahrzehnt nach dem Start des umfangreichsten Ermittlungsverfahrens in diesem Zusammenhang gibt es nun einen ersten Schuldspruch: Dieser trifft den Lobbyisten Alfons Mensdorff-Pouilly. Am Montag wurde Mensdorff am Landesgericht Wien in erster Instanz wegen Geldwäscherei zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt. Sowohl Mensdorffs Anwalt als auch die Vertreterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gaben keine Erklärung hab. Sie haben nun drei Tage Zeit, allfällige Rechtsmittel einzulegen. Das Urteil ist somit noch nicht rechtskräftig.

Mensdorff war vorgeworfen worden, im Jahr 2006 rund zwei Millionen Euro weitergereicht zu haben, die gemäß Verdachtslage ursprünglich aus dem Eurofighter-Konzern EADS stammten und Teil einer sogenannten Schwarzen Kasse waren – ausgeleitete Gelder in hoher zweistelliger Millionenhöhe, die durch ein Netzwerk aus Briefkastenfirmen geleitet worden sein sollen. Die zwei Millionen Euro gelangten auf Konten einer von einem Treuhänder gehaltenen Firma, die über kein operatives Geschäft verfügte. Der Großteil des Geldes wurde in bar abgehoben und – einer Zeugenaussage zufolge – an Mensdorff beziehungsweise dessen Mitarbeiter übergeben.