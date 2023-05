Plakolm zu Koalition mit Kickl: Nur nichts ausschließen

Ich sehe dieses Thema sehr kritisch, vor allem in Zeiten wie diesen. Wir haben einen steigenden Arbeitskräftemangel. Wir kämpfen damit, junge Menschen zu motivieren, dass sie Vollzeit arbeiten, dass sie sich etwas aufbauen können, dass mehr Netto vom Brutto überbleibt. In solchen Zeiten neue Steuern einzuführen, halte ich für fehl am Platz. Und es ist auch falsch, dass man beim Erben nichts zahlt: Es werden Notar- und Gerichtsgebühren über mehrere zehntausend Euro fällig und die Grunderwerbsteuer und das für ein vielleicht sanierungsbedürftiges Haus der Oma. Es ist falsch und absolut nicht leistungsfördernd

Regulatorisch braucht es ja zur Umsetzung einer Rooftop-Farm nicht allzu viel – das könnte ein Unternehmer in Wien leicht machen, wenn er will. Warum muss man sich das in den USA anschauen?

Genau deswegen ist es so wichtig, dass wir hier Anreize setzen. Ich verstehe jeden jungen Menschen, der sagt: Wozu soll ich 40 Stunden arbeiten? Ich kann mir sowieso nichts aufbauen, dann lebe ich lieber im hier und jetzt. Wir müssen das Versprechen abgeben, dass man sich durch Arbeit ein Eigentum schaffen kann. Es ist ein faktisches Problem: Nicht nur in der Kreditbranche, auch in der Bauwirtschaft, wo Aufträge enorm eingebrochen sind, gerade im Privatwohnbereich.

Wohnen war auch eines der Hauptthemen bei der Salzburger Landtagswahl. Das gute KPÖ-Ergebnis korreliert mit stark steigenden Mieten. Gerade Menschen unter 30 haben stärker kommunistisch gewählt. Was macht die ÖVP falsch?

Plakolm

Menschen wählen die Partei, die die aktuellen Probleme und Herausforderungen am deutlichsten anspricht. Das war früher so, und das wird auch immer so sein. Man muss die Zahlen aber schon richtig einordnen, gerade aus Sicht der ÖVP. Sowohl in Salzburg als auch in Niederösterreich sind wir deutlich Erster geworden. In Kärnten hat es ein Plus gegeben. Und man sieht, dass gerade junge Menschen die Nase voll haben von einer Politik der Bevormundung und der Verbote: Gerade die Grünen sind in keinem der drei Bundesländer auf zehn Prozent gekommen.

Sind die Grünen eine Verbotspartei?

Plakolm

Es zeigt offenbar, dass die jungen Menschen die Nase voll haben von Bevormundung, und davon, dass über ihre Köpfe hinweg Entscheidungen getroffen werden.

Zum Beispiel?

Plakolm

Gerade die Debatten um Tempo 100 und um Verbrennermotoren, da geht es nur um Verbote. Das ist nicht das, was die Menschen beschäftigt. Die Menschen beschäftigt, wie sie mit ihrem Verdienst auskommen können. Wie sie sich Eigentum schaffen können. Wie man eine Familie aufbaut.

Wenn wir uns in den besagten eineinhalb Jahren wieder treffen: Können Sie sich dann vorstellen, dass sie Teil einer Bundesregierung unter Kanzler Herbert Kickl sind?

Plakolm

Vor einer neuen Regierung stehen Wahlen, und da entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Danach geht es in Verhandlungen. Ich finde es undemokratisch, wenn man eine politisch legitimierte Partei, die im Parlament vertreten ist, im Vorhinein von Koalitionsverhandlungen oder von einer Regierungsbeteiligung ausschließt.

Aber die ÖVP schließt in Salzburg doch auch eine Koalition mit der KPÖ aus – und Ihre deutsche Schwesterpartei CDU mit der AfD.

Plakolm