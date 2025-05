Causa Kurz: Hält der Falschaussage-Schuldspruch?

Auf hunderten Seiten waren interne Abläufe, Klausuren, Gesprächstermine mit Parteimitgliedern, Spendern und Journalisten vorgezeichnet. Aber auch Personalfragen widmete sich die Truppe: von Kabinettsmitarbeitern über Sektionsleiter bis hin zu Regierungsmitgliedern. Lange, bevor überhaupt ein Wahltermin feststand. Auch in den Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ spielten Jobs im Einflussbereich der Regierung eine wesentliche Rolle. FPÖ-Verhandler Arnold Schiefer und sein Gegenüber Thomas Schmid, damals Generalsekretär im Finanzministerium, hielten Postenbesetzungen in einem Sideletter fest.

„Neuer Stil“ und viele Chats

Sebastian Kurz ist ein Mensch, der sein Image stets sorgsam gepflegt hat. Als der damalige Bundeskanzler am 24. Juni 2020 im parlamentarischen Ibiza-Untersuchungsausschuss zu den Absprachen befragt wurde, behauptete er: „Ich habe keine Ahnung, was die vereinbart haben.“ Auch zur Auswahl der Mitglieder des Aufsichtsrates der Staatsholding ÖBAG äußerte er sich eher zurückhaltend. Politischer Postenschacher passte nicht zu dem, was die türkise ÖVP als „neuen Stil“ verkauft hatte. Was Kurz damals nicht wusste: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gelangte an tausende Chatnachrichten zwischen Thomas Schmid und Spitzen der Volkspartei.

Im Untersuchungsausschuss herrscht Wahrheitspflicht. Nach einer Anzeige von SPÖ und Neos nahm die WKStA Ermittlungen auf. In einem aufsehenerregenden Prozess wurde Kurz 2024 wegen Falschaussage – nicht rechtskräftig – zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt. Und zwar wegen seiner Darstellungen zur ÖBAG-Aufsichtsratskür.

Berufungsverhandlung am OLG

Diesen Montag entscheidet sich, ob das Urteil hält. Das Oberlandesgericht Wien (OLG) hat eine öffentliche Berufungsverhandlung angesetzt. Diese soll rund drei Stunden dauern – und kann auf unterschiedlichste Weise verlaufen. So kann das OLG in der Sache selbst entscheiden, also entweder einen Freispruch fällen oder den Schuldspruch bestätigen. In diesem Fall wäre die Causa rechtskräftig beendet.

Bliebe der Schuldspruch aufrecht, würde sich das OLG dann auch gleich mit dem Strafmaß befassen. Im konkreten Fall könnte es die Strafe auf der ursprünglichen Höhe belassen oder diese senken. Eine Strafverschärfung ist nicht möglich, da die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft als Anklagebehörde ihrerseits kein Rechtsmittel gegen das Urteil aus der ersten Instanz erhoben hat.