Causa Signa: Die Spur des Geldes

Im Zentrum der Vorwürfe, die vergangene Woche mit ein Grund für eine Hausdurchsuchung bei einem jahrelangen Signa-Manager waren, steht das „Vienna Twentytwo“: Gemeinsam mit der ARE Austrian Real Estate GmbH – das ist eine hundertprozentige Tochter der staatlichen Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) – sollte im 22. Wiener Gemeindebezirk ein sechsteiliger Gebäudekomplex entwickelt werden. Büros, Geschäftslokale, Wohnungen. Die ARE und Signa waren mittels Joint Venture über eine Firma namens „FoDo Holding GmbH und Co KG“ an dem Projekt beteiligt – zu jeweils 49 und 51 Prozent. Wie die WKStA in ihren Akten festgehalten hat, sollte der Großteil der Baukosten mittels Bankkredit finanziert werden, wobei die Banken 25 bis 30 Prozent Eigenmittel vorausgesetzt hätten. Die Signa Development Selection AG, das war die Entwicklungssparte von Signa, soll zu Projektbeginn 2016 rund 11,6 Millionen Euro zur Verfügung gestellt haben, die ARE 10,8 Millionen Euro.

Um den Bau am Laufen zu halten, waren aber naturgemäß weitere Einzahlungen nötig. Mal zahlte die ARE ein, mal Signa. Und hier setzt der vorliegende Tatverdacht an: Im Dezember 2017 soll die zur Signa gehörende Forum Donaustadt Holding GmbH sogenannte Genussscheine zur Finanzierung des Projekts begeben haben. Gezeichnet hat diese Wertpapiere in der Höhe von 22,5 Millionen Euro die deutschen Hansainvest – eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, die zum Versicherungs- und Finanzdienstleistungskonzern Signal Iduna gehört. Der Hansainvest soll durch zwei Geschäftsführer der Signa zugesichert worden sein, dass das Geld ausschließlich in die Umsetzung des Projekts „Vienna Twentytwo“ fließt. Das sei – so der Verdacht – aber nicht eingehalten worden. Stattdessen sei das Geld zweckwidrig in die Signa-Gruppe weitergeschleust worden. Der Verdacht lautet auf schweren Betrug.

Wie sich aus Ermittlungsakten, die profil einsehen konnte, ableiten lässt, geht dieser Ermittlungsstrang nicht zuletzt auf eine Anzeige der Hansainvest zurück. Einer der betroffenen Signa-Manager ist demnach Manuel Pirolt, in den Signa-Immobilienholdings für die Finanzen zuständig und so etwas wie die Nummer zwei nach Benko. Pirolt hat sämtliche Vorwürfe immer bestritten. Gegen Benko wird in diesem Zusammenhang übrigens nicht ermittelt.