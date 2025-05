Chinas Hilfs-Polizei in Wien: Spur zu Verein mit Polit-Connections

Investigativ-Projekt „China Targets“

profil ist Teil einer internationalen Investigativ-Kooperation unter der Leitung des „International Consortium of Investigative Journalists“ (ICIJ). Bei der Recherche geht es unter anderem um Strategien der Machthaber in Peking, Einfluss auf die chinesische Community im Ausland zu nehmen und Regimegegner in aller Welt mundtot zu machen. Am Projekt namens „China Targets“ (sinngemäß übersetzt: in Chinas Visier) sind unter anderem der britische „Guardian“, die „Washington Post“, das ZDF, der „Spiegel“ und das deutsche Investigativ-Büro „Paper Trail Media“ beteiligt. In Österreich berichtet – neben profil – auch „Der Standard“.

Eine der chinesischen Auslands-Strategien in den vergangenen Jahren umfasste die Einrichtung inoffizieller Polizeidienststellen in zahlreichen Ländern – oft unter Einbindung lokaler Auslandschinesen-Organisationen mit gewissen Nahebeziehungen zur Kommunistischen Partei Chinas. Dies wurde 2022 durch die in Spanien ansässige Menschenrechts-NGO „Safeguard Defenders“ aufgedeckt.

Der Polizei-Station auf der Spur

Die NGO verwies bereits damals darauf, dass derartige Dienststellen nicht etwa nur Verwaltungs-Services für Auslandschinesen erbringen würden. Sie sollten auch mithelfen, die Stimmungslage der Auslandschinesen und öffentliche Meinungen einzufangen. Die Rede war zudem von einem politischen Informationsschub und von einer Involvierung in die Jagd nach angeblichen Kriminellen, die ins Ausland geflüchtet waren und heimgeholt werden sollten. Die Menschenrechtsaktivisten zitierten diesbezüglich unter anderem einen chinesischen Medienbericht aus dem Jahr 2019. Dieser befasste sich speziell mit Auslands-Polizeistationen, welche von den Sicherheitsbehörden einer Region namens Qingtian etabliert worden waren. Qingtian gilt als eine wichtige Herkunftsregion für chinesische Auswanderer auch in Österreich. Und eine der Auslands-Stationen der Behörde aus Qingtian verortete „Safeguard Defenders“ tatsächlich in Wien. Nähere Details blieben jedoch unbekannt – bis jetzt.

Auf Anfrage teilte die NGO nun weiterführende Informationen zu einschlägigen chinesischen Medienberichten. Einer dieser Artikel enthielt einen Screenshot einer Art – per Video-Konferenz abgehaltenen – Eröffnungszeremonie. Eine der Bildkacheln soll dabei die Dienststelle in Österreich zeigen. Zu sehen sind drei Personen. Das Bild ist allerdings zu klein, um diese zu identifizieren.