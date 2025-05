Asyl für Auslands-Verfolgte

profil hat im Rahmen der Recherche zum Projekt „China Targets“ hunderte – anonymisierte und öffentlich einsehbare – Asyl-Urteile des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) analysiert. Dabei stechen drei Fälle besonders ins Auge. Sie stammen allesamt aus dem Jahr 2021. Es geht dabei um Uiguren, die zunächst von China in die Türkei ausgewandert waren. Dort fühlten sie sich jedoch durch die chinesischen Behörden so unter Druck gesetzt, dass sie nach Österreich flüchteten.

Einer der Betroffenen gab nach seiner Ankunft in Österreich zu Protokoll, in Istanbul vom chinesischen Geheimdienst per E-Mail und auch telefonisch kontaktiert worden zu sein. Er sei aufgefordert worden, als Agent die eigene, uigurische Community auszuspionieren. Da er den Chinesen keine Details weitergeleitet habe, sei er bedroht worden. Er sei zwar zur türkischen Polizei gegangen, diese sei jedoch untätig geblieben.

Auch die Ehefrau des Mannes sagte aus, in der Türkei von Chinesen bedroht worden zu sein. Sie sei telefonisch angewiesen worden, Informationen über Uiguren in der Türkei weiterzugeben. Nachdem sie abgelehnt habe, sei ihr Bruder in China festgenommen worden. Da sich die politische Situation zwischen der Türkei und China verbessert habe, könne sie der türkischen Regierung nicht mehr vertrauen, sie entsprechend zu schützen.

Die zuständige Behörde in erster Instanz – das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) – hatte dem Ehepaar mit seinen beiden Kindern zunächst Asyl in Österreich verwehrt. Das Bundesverwaltungsgericht stellte aber fest, dass die Behörde sich mit der Situation der Uiguren nicht ausreichend auseinandergesetzt hatte: „Aus aktuellen Berichten geht jedenfalls hervor, dass der chinesischen Regierung in Hinblick auf die uigurische Minderheit in China jedenfalls Verbrechen gegen die Menschlichkeit anzulasten sind und sich die Maßnahmen seitens der chinesischen Regierung auch auf die Unterdrückung und Verfolgung von im Ausland lebenden Uiguren erstrecken“, hielt das Gericht fest. Zur neuerlichen Abklärung wurde der Fall ans BFA zurückverwiesen. Laut Auskunft der Anwaltskanzlei, welche den Fall vor dem BVwG betreut hatte, erhielt die Familie im Endeffekt dann tatsächlich Asyl.

Aufforderung zur Spitzeltätigkeit

In den beiden anderen Fällen aus dem Jahr 2021, auf die profil gestoßen ist, hat das Bundesverwaltungsgericht den Asylstatus den Betroffenen jeweils gleich direkt zuerkannt. In Bezug auf einen uigurischen Mann stellte das Gericht unter anderem fest: „Während seines Aufenthaltes in der Türkei bekam der Beschwerdeführer auch immer wieder Anrufe von der chinesischen Polizei, wobei er befragt wurde, warum er sich in der Türkei aufhalte und was er da mache.“ Im Februar 2019 sei der Mann von einem Chinesen angerufen worden, der angegeben habe, von der chinesischen Botschaft zu sein. Man habe ein Treffen verlangt und den Uiguren mit einem Auto zu einem Bürogebäude gebracht. Dort seien ihm in Anwesenheit weiterer chinesischer Personen Fotos seiner Eltern sowie von unbekannten Uiguren vorgelegt worden. „Der Beschwerdeführer wurde dann aufgefordert, Informationen über jene abgebildeten Personen, die in Istanbul leben, zu beschaffen“, heißt es im BVwG-Entscheid. Falls er nicht kooperieren würde, sei gedroht worden, dass dann seine Eltern in Gefahr wären.

Aus Sicht des Gerichts handelte es sich demnach um einen Uiguren, der seinen muslimischen Glauben praktiziere und bereits ins Blickfeld der chinesischen Behörden geraten sei – wobei er sich der Aufforderung zur Spitzeltätigkeit „durch seine Ausreise entzog“. Das lasse den Betroffenen in China, wohin er sonst abgeschoben werden müsste, „im erheblichen Maße gefährdet erscheinen“.

Eine uigurische Frau wiederum fühlte sich in der Türkei nicht mehr sicher, weil sie in Istanbul und Ankara an Demonstrationen gegen das Regime in Peking teilgenommen hatte. Da die Frau schon bei früheren Auslandsaufenthalten „ins Blickfeld chinesischer Staatsorgane geraten“ sei und nunmehr eine rege exilpolitische Tätigkeit – in der Türkei, aber später auch in Österreich – entfaltet habe, erscheine sie „in der Volksrepublik China im erheblichen Maße gefährdet“, urteilte das Bundesverwaltungsgericht.

Da nur die BVwG-Entscheide in zweiter Instanz öffentlich einsehbar sind, lässt sich nicht ausschließen, dass es auf erstinstanzlicher Ebene noch weitere derartige Asylzuerkennungen gegeben hat. Die Fälle zeigen jedenfalls, dass die Verfolgung von Auslandschinesen durch Peking auch von einem österreichischen Gericht als glaubwürdig erachtet wird. Und sie zeigen zwei wesentliche Strategien: Einschüchterung – auch mit Blick auf Familienangehörige in China; sowie das versuchte Rekrutieren von Spitzeln in den eigenen Reihen.