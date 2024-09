Um welche Narrative geht es da?

Haijawi-Pirchner

Wenn man sich die Kampagnen in Österreich anschaut, geht es immer um zwei Kernbotschaften. Erstens: Man will Unmut gegen Regierungen in ganz Europa erzeugen. Auf vielen Ebenen wird mit Narrativen gearbeitet, die vermitteln sollen, dass die Regierungen unfähig sind, Europa zu bewirtschaften – das geht zugunsten Putins. Zweitens: Die Unterstützung für die Ukraine soll gebrochen werden. Für die Ukraine ist es wichtig, weiter Solidarität zu haben. Wenn diese in den westliche Gesellschaften aber kippt, hat Russland sein Ziel erreicht.

Wem hilft das? International aber auch hierzulande.

Haijawi-Pirchner

Die Profiteure von Desinformation sind die russlandfreundlichen Parteien in Europa. Russland selbst. Es spielt aber auch anderen extremistischen Organisationen und nicht-staatlichen Akteuren in die Hände, die die demokratische Grundordnung destabilisieren und ihre verfassungsgefährdende Anschauungen und Meinungen verbreiten wollen.