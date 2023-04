Karmasin-Prozess: Zeugen widersprechen Ex-Ministerin bezüglich Studienvergaben

Es ist ein zentraler Punkt der Verteidigungsstrategie von Ex-ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin-Schaller, die sich derzeit bekanntlich in einem Strafprozess vor Gericht verantworten muss: Die Meinungsforscherin habe sich mehrere Studienaufträge des Sportministeriums nicht durch Angebotsabsprachen mit anderen Berufskolleginnen erschlichen, so die Argumentationslinie. Faktisch sei sie längst vom Ministerium beauftragt gewesen, als man dort auf die Idee gekommen sei, Vergleichsangebote einzuholen. Diese wären jedoch lediglich zur internen Dokumentation im Ministerium gedacht gewesen – nicht für die Vergabeentscheidung. Das sei vielleicht unschön, aber nicht strafbar: So lautete – stark zusammengefasst – eine der Schlussfolgerungen von Karmasins Verteidiger Norbert Wess beim Prozessauftakt am vergangenen Dienstag.

Heute, Donnerstag, wurden erste Zeuginnen und Zeugen zum Verdacht der wettbewerbsbeschränkenden Absprachen befragt. Unter ihnen war auch ein früherer Mitarbeiter des Sportministeriums, der als Sachbearbeiter in die ersten zwei von insgesamt drei Studienvergaben involviert gewesen war. Der Richter fragte den Zeugen, ob es im Jahr 2019 tatsächlich bereits bei einem Vorgespräch eine Zusage an Karmasin gegeben habe, dass diese einen Studienauftrag erhalten würde. „Nein, definitiv nicht“, lautete die Antwort. Man habe zwar grundsätzliches Interesse, aber intern keine Freigabe gehabt. Man sei auch noch beim Verhandeln gewesen: Es habe „schon aus verhandlungstechnischen Gründen sicher keine Zusage“ gegeben.