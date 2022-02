ÖVP-Inseratenaffäre: Die Beinschab-Protokolle

Umfragen wurden laut Beinschab auch noch 2021 von Frischmann beauftragt und von ihr durchgeführt – allerdings sei es da zu keiner Verrechnung mit dem BMF mehr gekommen. Laut Beinschab bestellte P. bei ihr im August 2021 zwar eine Studie zu „Kryptowährungen“: „Mit Mail vom 1.9.2021 habe ich ihm ein Anbot übermittelt. Bei einem Arbeitsessen hat er mir mitgeteilt, ich möge ein günstigeres Angebot legen und wir könnten dafür mehr Studien, um jedenfalls unter EUR 100.000,- zu bleiben. P. wusste und ich habe das auch beim gemeinsamen Mittagessen angesprochen, dass in diese Studien schon von mir in Vorleistung erbrachte Leistungen und Umfragen für die ÖVP abgerechnet werden sollten.” Der Auftrag zur „Krypto“-Studie wurde vom Finanzministerium allerdings nach der Hausdurchsuchung im Oktober 2021 storniert. Begründung: die „aktuellen Entwicklungen“.

Was wusste Sebastian Kurz von all dem? Beinschab konnte dazu keine Aussage treffen, sie hatte nach eigener Darstellung nie direkt mit ihm zu tun und will ihm überhaupt nur einmal über den Weg gelaufen sein. Auch zu Kurz’ einstmaligen Beratern Stefan Steiner und Gerald Fleischmann hatte Beinschab keine weiterführende Wahrnehmung.

„Das war halt so“

Wie kamen die vom Finanzministerium bezahlten und politisch motivierten Beinschab-Umfragen in die Welt? Wie bereits berichtet, wurden diese größtenteils über die Kanäle der Mediengruppe “Österreich” ausgespielt – aber nicht nur.

„Ich habe, wenn ich irgendeinen Fetzen von ihm bekommen habe, mit Fetzen meine ich jetzt Wortfetzen, zum Thema Koalition oder so, die Frage formuliert und angehängt. Ja, und dann habe ich dem Thomas Schmid das Ergebnis geschickt und manchmal war es so, und ja, auch dann kann man mir vielleicht den Vorwurf machen, warum ich es nicht mehr hinterfragt habe, dass er dann gesagt hat ,das spielen wir jetzt an die Medien’. Warum, wieso, ganz ehrlich, ich habe mir damals keine Gedanken gemacht, das war halt so. Und zum Beispiel, dass man es eben dem Fellner gibt, also Tageszeitung Österreich, und ich glaube, das ist der Grund, warum ich mir keine Gedanken gemacht habe. Es war genauso die Presse, es waren andere Zeitungen, ich weiß es nicht, ob die Krone mit dabei war, die Presse war ganz sicher mit dabei, ich weiß nicht, irgendwelche anderen Medien einfach.“

Der Vollständigkeit halber folgt hier der Hinweis, dass profil keine der inkriminierten Beinschab-Umfragen erhalten hat.

Die Achse Karmasin

Beinschabs Verbindungen zur Mediengruppe Österreich gehen auf das Jahr 2016 zurück – und wenn es nach ihr geht, dann war auch hier Sophie Karmasin maßgeblich beteiligt (zur Rolle der damaligen Ministerin später noch mehr). Sie, Beinschab, habe Ende März 2016 auf Vermittlung von Karmasin einen Termin bei Helmuth Fellner gehabt, bei dem erstmals Umfragen für die Mediengruppe „Österreich“ besprochen worden seien. Daraus erwuchs dann auch ein erster Auftrag: Die Mediengruppe bestellte bei Beinschab im Frühjahr 2016 zunächst sechs Online-Umfragen mit jeweils 500 Interviews. Auffallend: Die Inhalte der Umfragen bestimmte nicht der Auftraggeber „Österreich“ – diese wurden laut Beinschab vielmehr von Thomas Schmid und Johannes Frischmann aus dem Finanzministerium vorgegeben.

Das kam der WKStA sonderbar vor – der fallführende Oberstaatsanwalt wollte von Beinschab wissen, was es mit dieser Geschäftsstruktur auf sich hatte: Erst die Auftragserteilung durch „Österreich“, dann die inhaltlichen Fragestellungen durch Schmid und Frischmann, dann die Ergebnisvorbesprechungen mit Schmid und Frischmann, dann erst die Weiterleitung der freigegeben Umfrageergebnisse an die Mediengruppe, an welche Beinschab schließlich auch die ersten Rechnungen schickte. Die Meinungsforscherin dazu: „Warum das so abläuft, wurde weder von Schmid/Frischmann, noch von der ,Österreich’-Gruppe erklärt. Dr. Karmasin hat mir nicht erklärt, warum das System so läuft oder war der … Hintergrund dieser Vorgangsweise sei. Ich weiß aber schon, dass es im Hintergrund Kontakte zwischen Schmid, Karmasin und den Fellners gab.“

Laut Beinschab endete das Verrechnungsmodell mit den Fellners nach den ersten sechs Wellen – es wurde offenbar durch das Modell „BMF-Studien“ ersetzt. Noch 2016 erhielt Beinschab vom BMF ganz offiziell den Auftrag zu einer ersten Studie „Wirtschafts- und Budgetpolitik“. Das Thema hatte ihr Thomas Schmid zuvor bei einem gemeinsam Essen mitgeteilt.

Auch diese Studie lieferte sie ab – und auch hier wurden offenbar studienfremde Kosten „draufgepackt“.

Umfragen zum „politischen Islam“ und zur WKStA

Wie berichtet, war auch die Interne Revision des Finanzministeriums (erst hinterher, aber immerhin) auf gravierende Ungereimtheiten bei den Beinschab-Aufträgen gestoßen, wobei die Studie zur „Wirtschafts- und Budgetpolitik“ hier turmhoch herausragte: „Die Studie, die bei Weitem die höchste Unregelmäßigkeit aufwies, war jene zur Wirtschafts- und Budgetpolitik. Sie begann mit einem Angebot von EUR 34.680 (inkl. USt) und endete nach 10 Rechnungen mit EUR 155.940. Die neun Rechnungen für Zusatzleistungen wurden … mit weiteren notwendigen Arbeiten begründet“, schreibt das BMF in einem Untersuchungsbericht, der gleichwohl Teil des Ermittlungsakts ist. Dies war übrigens jene – mittlerweile berühmt gewordene – Studie, in der politische Parteien mit Automarken und Politiker mit Tieren verglichen wurden.