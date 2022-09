Kritisches Gutachten zu Sigmund Freud Privatuni

„Einzeln für sich betrachtet ist die Umsetzung aus der Sicht Gutachter*innen ohne weiteres möglich. In ihrer Gesamtheit stellen die Auflagen jedoch sicherlich eine große strukturelle und auch finanzielle Herausforderung für die Privatuniversität dar“, heißt es in der Expertise. Die SFU hat laut Gutachten in der Vergangenheit zwar bewiesen, dass sie mit „großen Herausforderungen“ umgehen kann, die neuen Auflagen lassen die ExpertInnen aber daran zweifeln, ob sich das in angemessener Zeit machen lässt.

Schwerwiegend scheinen die Unzulänglichkeiten bei der Fakultät für Medizin zu sein. „Als nicht behebbar werden seitens der Gutachter*innen die Abweichungen im Bereich des humanmedizinischen Masterstudiengangs eingeschätzt. Hier bestehen in den wesentlichen Bereichen Personal, Forschung und Infrastruktur große Abweichungen von national und international üblichen Standards."

Offenbar trifft hier zu wenig Personal und Infrastruktur auf zu viele Studierende. „Die seitens der Privatuniversität zugesicherte Erhöhung des Personalstandes ist nicht erfolgt. Im Gegenteil, aktuell verfügt die Privatuniversität über weniger Personal als bei der Programmakkreditierung dargestellt, bei gleichzeitiger Verdreifachung der Studierendenzahlen.“

„Adäquate Forschungsleistung nicht leistbar“

Die SFU nutzt nicht nur hauptberufliches eigenes Lehrpersonal, sie setzt auch Nebenberufler und Externe ein, deren Anteil ist allerdings laut Gutachten „im Unterschied zu vergleichbaren universitären Einrichtungen ungewöhnlich hoch“: „Die Verortung des Personals an einer Vielzahl von kooperierenden Kliniken mit entsprechenden Verpflichtungen dort (und teilweise auch an anderen Universitäten) und das Fehlen einer ausgewiesenen (Universitäts-)Klinik machen es schwierig, die geforderten Kriterien zu erfüllen.“

Neben dem Personalmangel kritisieren die Prüfer unter anderem die zu knapp bemessenen Laborflächen, die mit 120 Quadratmetern angegeben werden. Mit der „vorhandenen Ausstattung“ sei eine „adäquate Forschungsleistung auf einem national und international konkurrenzfähigen Niveau nicht leistbar“.

Und weiter: „Die Gutachter*innen trauen der Privatuniversität grundsätzlich zu, einen guten Humanmedizin-Studiengang anbieten zu können, und mit der Einrichtung eines Simulationszentrums und der Etablierung eines Körperspendeprogramms sind wichtige Schritte bereits gesetzt.“ Eine Korrektur der Abweichungen von den Prüfkriterien sei allerdings mit Blick auf die Menge und den damit verbundenen hohen Aufwands „nicht innerhalb des gesetzlichen vorgegebenen Rahmens von maximal zwei Jahren möglich.“

Dass die weitere Akkreditierung der gesamten SFU nicht für (wie gewünscht) zwölf, sondern bloß für sechs Jahre erfolgen soll, begründen die GutachterInnen wie folgt: „Die insgesamt hohe Anzahl an (empfohlenen) Auflagen sowie die Schwächen im Bereich der Fakultät Psychotherapiewissenschaften und Psychologie, sowie der gravierenden Schwächen in den Bereichen Forschung, Personal und Infrastruktur in der Fakultät Medizin machen es aus Sicht der Gutachter*innen erforderlich, die Privatuniversität noch einmal zeitnah … zu überprüfen.“

„Strafrechtliche Konsequenzen werden geprüft“

Was sagt die SFU dazu? Ein von profil übermitteltes Ersuchen um Stellungnahme wurde von der Kommunikationsabteilung so beantwortet: „Es handelt sich um vertrauliche Informationen aus einem laufenden Verfahren. Die etwaigen strafrechtlichen Konsequenzen der Weitergabe werden im Moment geprüft. Eben weil das Verfahren noch keineswegs abgeschlossen ist, bitten wir um Verständnis dafür, dass wir die vorläufigen Inhalte nicht kommentieren dürfen.“ Man verweist auf die staatliche AQ Austria, die nun über die weitere Akkreditierung der Privatuniversität zu entscheiden hat.

Update 16.35 Uhr: profil hat bei der AQ Austria angefragt, nun liegt auch eine Stellungnahme von Geschäftsführer Jürgen Pedersen vor: Das streng vertrauliche Gutachten sei ein „regulärer Verfahrensschritt" unter anderen, die SFU habe selbstverständlich Gelegenheit, sich dazu zu äußern, das zuständige Board der AQ Austria werde im November zu Beratungen zusammentreten. Wann über die weitere Akkreditierung entschieden wird? „Das lässt sich noch nicht genau sagen, das Board der AQ Austria trifft seine Entscheidungen jedenfalls weisungsfrei."