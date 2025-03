Nach assistiertem Suizid steht die Kriminalpolizei vor der Tür

Stellen Sie sich vor, ein geliebter Mensch ruft an und sagt: Ich werde heute sterben. Ich habe die verpflichtenden Aufklärungsgespräche mit Ärzten absolviert, die zwölfwöchige Frist abgewartet und mir das Präparat in einer Apotheke besorgt. Heute ist es so weit. Ich wollte dir ein letztes Lebewohl sagen.

So ähnlich muss sich das Telefonat zwischen einer sterbewilligen Wienerin und ihrer Freundin abgespielt haben. Die Freundin wollte das nicht akzeptieren und versuchte, die Frau von ihrem Plan abzubringen. Als sie erkannte, dass ihr Flehen vergeblich war, entschied sich die Freundin zu einem drastischen Schritt: Sie verständigte Polizei und Rettung.

Zuerst trafen zwei Polizisten ein, verschafften sich Zugang zur Wohnung, stießen den Mann zur Seite, der beim Suizid assistierte. Der Mann versuchte noch, ihnen die Sterbeverfügung zu zeigen. Doch die Polizisten sollen forsch erwidert haben, dass es ohne Rücksicht auf solche – wörtlich – „Papierln“ ihre Pflicht sei, Leben zu retten. Die Frau hatte bereits das Präparat geschluckt und war eingeschlafen, als die Beamten mit Reanimierungsversuchen starteten.

Dann traf der Notarzt ein und beteiligte sich mit einem Defibrillator an den Rettungsversuchen. Solange, bis die Lebenszeichen am EKG endgültig erloschen.

Der Mann, der der Frau in ihren letzten Momenten eigentlich beistehen sollte, wurde aus der Wohnung gewiesen. Im Stiegenhaus wartete er, bis ihm schließlich mitgeteilt wurde, dass keine strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn eingeleitet würden.