„Phantom“ aus Wels: Glücksspiel-Bande soll Gutachter geschmiert haben

Der Finanzpolizist Christian W. könnte ein Buch darüber schreiben. In seinen 16 Jahren als Gruppenleiter bei der Finanzpolizei in Oberösterreich war W. regelmäßig mit der berüchtigten „Kajot“-Bande aus Wels konfrontiert, gegen die bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ein aufwändiges Ermittlungsverfahren läuft (profil berichtete).

Wenn nur ein Teil dessen stimmt, was die Ermittler der Gruppe zur Last legen, muss man neidlos anerkennen: Dreistigkeit siegt tatsächlich – zumindest für einige Zeit. Neue, bislang unveröffentlichte Akten zeigen, mit welchen Methoden die Gruppe die Behörden auf Distanz hielt.

Seine Schlussfolgerung: „Es liegt daher der begründete Verdacht nahe, dass der betreffende Gruppenleiter die Tragweite seiner Handlungen nicht mehr in seinen Grundzügen verstehen kann. (…) Da davon auszugehen ist, dass der Gruppenleiter (…) vollends über die rechtliche Lage informiert sein muss, liegt nur mehr der Verdacht einer psychischen Erkrankung nahe, welche wiederum die Voraussetzung zur Bestellung eines Erwachsenenvertreters begründet.“ In der Folge spekuliert der Anwalt lang und breit darüber, welche „Störung“ bei W. vorliegen könnte.

Für W. hatte die Anzeige unangenehme Folgen: Er wurde verdächtigt, seine Amtsgewalt missbraucht zu haben und musste in einem Verhörzimmer des Bundeskriminalamts in Wien als Beschuldigter aussagen.

In einem Verfahren vor dem Wiener Verwaltungsgericht im Jahr 2019 lautete die Spielaufstellung wie so oft: Finanzpolizei gegen „Kajot“. Die Betreiber hatten ein entscheidendes Ass im Ärmel, wie die WKStA inzwischen vermutet.

In einer Selbstanzeige werden für den Zeitraum von März bis Dezember 2018 in Summe 5,4 Millionen Euro an Spielerträgen beim Finanzamt deklariert. Und das nur für eine von mehreren „Kajot“-Firmen. Das Geschäft brummte also.

Mehr noch: In der Folge soll der Gutachter von Unternehmen der „Kajot“-Gruppe Geld für Vorträge abgerechnet haben. Im Ermittlungsakt findet sich ein Dankesschreiben an den Gutachter: „Ihr Vortrag war nicht nur wissenswert, sondern sehr erfrischend und aus dem Leben gesprochen. Die Mitarbeiter waren begeistert und wir freuen uns bereits jetzt auf einen weiteren Vortrag von ihnen.“

Für den Gutachter hat der Fall jetzt ein unangenehmes Nachspiel. Die Ermittler verdächtigen ihn in einem Zwischenbericht zum Mega-Verfahren gegen „Kajot“, er habe „ein Gutachten entgegen seiner fachlichen Überzeugung, sohin ein falsches Gutachten, zu einem Spieleautomaten der KAJOT-Gruppe erstattet“ und „für die Erstattung eines unrichtigen Befundes und Gutachtens Vorteile für sich gefordert, angenommen, und sich versprechen lassen“. In seiner Einvernahme hat er einen Zusammenhang zwischen den Zahlungen von 3600 Euro und dem Inhalt des Gutachtens bestritten. Er gab zwar zu, dass er vor der Erstellung des Gutachtens mit „Kajot“-Leuten in Kontakt war, das hätte aber keinen Einfluss auf sein Werturteil gehabt.

Wie geht es im Verfahren gegen die Glücksspiel-Gruppierung weiter?

Die Ermittlungen gegen „Kajot“ ziehen sich nun schon seit 2021. Warum dauert das solange? Beim Zugriff an den verschiedenen Unternehmenssitzen der Gruppierung in Oberösterreich konnten Kriminalbeamte auch den Server ausfindig machen. „Daten sind schneller sichergestellt, als ausgewertet“, sagt ein Sprecher der WKStA zu profil. Durch die Buchhaltungsdaten ergaben sich für die Ermittler neue Anhaltspunkte. Erst kürzlich ließ die WKStA insgesamt 80 Konten im Umfeld von „Kajot“ öffnen, sagt die WKStA. Es geht auch um die Frage, ob die Gruppierung ihre Glücksspielerlöse in Sicherheit brachte, bevor die Unternehmen in Konkurs schlitterten. Die WKStA verdächtigt die Gruppierung, neben vielen anderen Delikten, der betrügerischen Krida.

Für die Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung. Der Anwalt des Hauptverdächtigen, den Zeugen im Ermittlungsverfahren als „Phantom“ beschrieben, ließ eine profil-Anfrage unbeantwortet.

Er lebt auf freiem Fuß im Hausruckviertel. Die Hobbys des Pensionisten mit Poly-Abschluss: Kunst sammeln und Quad fahren.