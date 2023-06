Putins Bäume: Die schwierige Jagd nach illegal importiertem Holz

Anfang April 2022 setzte die EU Holz und Holzprodukte aus Russland auf ihre Sanktionsliste. Bis 10. Juli 2022 lief eine Übergangsfrist für bereits abgeschlossene Verträge. Seither sind Importe in die Europäische Union untersagt. Nichts geht mehr – allerdings nur auf dem Papier. Vieles deutet darauf hin, dass sich sehr rasch Umgehungskonstruktionen etablieren konnten. Der Trick ist einfach: Das Holz kommt eben nicht mehr direkt aus Russland, sondern legt einen Zwischenstopp in anderen Staaten außerhalb der EU ein, etwa in der Türkei oder in Kasachstan. Dann erfolgt der Import in die Union – über Mitgliedsländer, in denen manchmal möglicherweise nicht allzu genau hingeschaut wird.

April 2023, ein Café irgendwo in Niederösterreich: profil hat sich hier mit einem Mann verabredet, dem etwas unter den Nägeln brennt. Es geht um Russland und um den – wie er meint – halbherzigen Umgang der EU mit den Sanktionen gegen jenes Land, das seit Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ist ein Veteran im Bereich des Holzhandels. Und genau in diesem Geschäftssegment ortet er schwere Versäumnisse, was die Umsetzung der wirtschaftlichen Strafmaßnahmen gegen das Putin-Regime anbelangt.

Doch zurück zum erwähnten Kaffeehaus-Termin in Niederösterreich. Der Gesprächspartner, der über lange Erfahrung und beste Kontakte im Holzhandel verfügt, schildert dabei folgende Problematik: Birkensperrholz aus Russland habe sich am Markt gut etabliert, dann seien die Sanktionen in Kraft getreten. Nun würden plötzlich riesige Mengen davon aus der Türkei und aus Kasachstan in die EU importiert – mehr als in diesen Ländern überhaupt produziert werden könne. Es handle sich dabei oft um Umgehungsgeschäfte. Früher habe ein Kubikmeter Birkensperrholz aus Russland rund 800 Euro gekostet. Nun würde es Abnehmern in Nicht-Sanktionsländern für 400 Euro angeboten, die es dann wiederum für 1000 Euro in die EU weiterverkaufen, wo es dringend benötigt werde. Die Zollbehörden würden nicht gut genug hinsehen, beklagt der Mann. Ehrliche Marktteilnehmer, die sich mühsam nach neuen – teils gar nicht vorhandenen – Rohstoffquellen umsehen müssen, hätten einen enormen Wettbewerbsnachteil. Neben Birkensperrholz soll dies vor allem auch die sibirische Lärche betreffen, die als besonders schwierig zu ersetzen gilt.

Da wären einmal die nackten Zahlen: Im Jahr 2021 hat Österreich gemäß Eurostat-Statistik gerade einmal 1.350 Kilogramm Holz und Holzwaren aus Kasachstan importiert. 2022 waren es dann 188 Tonnen – also die 140-fache Menge. In absoluten Zahlen noch mehr ins Gewicht fällt jedoch die Türkei: Gelangten 2021 von dort rund 1500 Tonnen Holz und Holzwaren nach Österreich, waren es ein Jahr später mehr als 3500 Tonnen.

Gleichzeitig manifestiert sich der sanktionsbedingte Einbruch der Importe von russischem Holz nach Österreich in der Statistik. Alles, was sich diesbezüglich seit Mitte 2022 offiziell bei den Importzahlen findet, sind Restbestände, die bereits vorher in der EU vorhanden waren und nach und nach aufgezehrt werden:

Mit „EUTR“ ist die „EU Timber Regulation“ – zu Deutsch: EU-Holzhandelsverordnung – gemeint. Der Anbieter will mit dem Hinweis suggerieren, dass mit dem Holz alles in Ordnung sei. Möglicherweise ist es das auch. Was jedoch stutzig macht, ist die Person des „Dmitry“. profil-Informationen zufolge soll es sich bei dem Mann um einen gewissen Dmitry S. handeln. Sein XING-Account enthält als Ortsangabe St. Petersburg und einen Lebenslauf, der auf eine langjährige Karriere beim russischen Holz-Riesen „Sveza“ hindeutet.

profil wurde ein E-Mail zugespielt, das im heurigen Frühjahr an ein deutsches Holzunternehmen ergangen sein soll. Derartige Angebote finden ihre Wege freilich auch nach Österreich. Inhalt: „Hiermit schicke ich dir die Preisliste fuer Birkensperrholz hergestellt in Kasachstan. EUTR-Dokumente in Ordnung. Ich warte sehr auf deine Rueckinfo. MfG Dmitry“.

Das Mordaschow-Imperium

Sveza bezeichnet sich selbst als „weltweit führend in der Produktion von Birkensperrholz“. Das Unternehmen zählte bis vor kurzem nebst dem Stahlkonzern „Severstal“ zum Imperium des russischen Oligarchen Alexei Mordaschow. Dieser wurde bereits im Vorjahr mit EU-Sanktionen belegt. Im Oktober 2022 soll Moraschow dann die Kontrolle über Sveza an das Management des Unternehmens abgegeben haben.

Mordaschow zufolge brach die Birkensperrholzproduktion von Sveza in Folge der EU-Sanktionen auf 20 bis 40 Prozent der vorhandenen Kapazitäten ein. Nicht auszuschließen also, dass sich auch Sveza-Mitarbeiter Dmitry S. nach einem neuen Job umsehen musste. Laut seinem XING-Profil schied er im Oktober 2022 beim Holzkonzern aus und ist seither als Verkaufsberater tätig – für Birkensperrholz. Zusatzvermerk: „in der EU unter den neuen Gegebenheiten“ („in EU in new conditions“). Irritierend ist freilich, dass S. bis zuletzt als Ansprechpartner samt Foto auf der Sveza-Website zu finden war. Und zwar als „Export Verkaufsmanager“.

Verhökert Dmitry S. nun via Kasachstan und über eine Gmail-Adresse Birkensperrholz, das eigentlich von Sveza kommt? Sowohl der Konzern als auch Dmitry S. ließen Anfragen unbeantwortet. Allerdings verschwand in der Folge der Kontakt zu Verkaufsmanager S. sang- und klanglos von der Sveza-Website.

Stockerau, St. Petersburg, Vietnam

In einer Geschäftsbeziehung zur Sveza-Gruppe stand auch eines der bedeutendsten Unternehmen im österreichischen Holzhandel. Die JAF-Gruppe mit Hauptsitz in Stockerau beschäftigt eigenen Angaben zufolge knapp 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 58 Standorten in 19 Ländern. profil berichtete Anfang März über JAF in Bezug auf – ebenfalls sanktioniertes – Teak-Holz aus Myanmar. Russischen Zolldaten zufolge, die „Paper Trail Media“ ausgewertet hat, kam es im Jahr 2022 zu Lieferungen einer Sveza-Tochterfirma an JAF. Als Datum der Verzollung ist in den Daten der 13. Juli 2022 angeführt – drei Tage nach Ende der Übergangsfrist für die Sanktionen am 10. Juli 2022.

Auf Anfrage teilt JAF mit: „Die Verhandlungen zu der von Ihnen angesprochenen Transaktion wurden noch vor Beginn des Krieges geführt und am 21. Februar 2022 abgeschlossen. … Der Eigentumsübergang erfolgte am 8. Juli 2022 und sollte dementsprechend nicht von den Sanktionen betroffen gewesen sein.“ Die Ware im Wert von rund 140.000 US-Dollar sei am 8. Juli in St. Petersburg an einen von JAF beauftragten Frächter übergeben und dann direkt nach Vietnam geliefert worden. Danach hätten keine Geschäftsvorgänge mehr stattgefunden. Möglicherweise sei die Exportanmeldung durch die Sveza-Firma einige Tage nach der Übergabe erfolgt, oder die Anmeldung sei nacherfasst worden. Mit Ausbruch des Krieges habe JAF jedenfalls „noch bestehende Geschäftsverbindungen mit der Sveza-Gruppe vollständig beendet“.