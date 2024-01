Russisches Geld für Signa: 80 Millionen an kika/Leiner-Firma

Im mehrere Hundert Seiten starken Angebotsmemorandum der Signa Development zur Ausgabe einer 300 Millionen Euro schweren Anleihe der Signa Development Finance aus dem Jahr 2021 finden sich Erläuterungen zu einem 80 Millionen Euro schweren Kredit der VTB Bank (Europe) SE unter Einbeziehung ihrer Nierlassung in Wien an die LeiKi Immobilien Beteiligung GmbH. Die VTB Bank (Europe) SE gehört der russischen VTB, die sich mehrheitlich in Staatsbesitz befindet. Über die LeiKi Immobilien Beteiligung GmbH hielt die Signa Development indirekt das Eigentum an Immobilien der kika/Leiner-Möbelhausgruppe.

Schnell mal Geld von Russlands Hausbank

Der 80 Millionen Euro schwere Kredit soll laut Unterlagen im April 2021 an die LeiKi Immobilien Beteiligung GmbH begeben worden sein. Im Anleiheprospekt ist an einigen Stellen das abrufbare Kreditvolumen mit „bis zu“ 80 Millionen Euro beziffert. Laut Jahresabschluss der LeiKi Immobilien Beteiligung GmbH beliefen sich deren Verbindlichkeiten zum Jahresende 2021 tatsächlich auf 80,16 Millionen Euro, nachdem es ein Jahr davor noch null Euro gewesen waren. Das könnte darauf hindeuten, dass beim VTB-Kredit der volle Betrag ausgeschöpft wurde.

Die Signa Development Selection AG, in der wichtige Immobilien- und Entwicklungsprojekte der Gruppe gebündelt sind, ging laut Anleiheprospekt eine Haftung für den einjährigen Kredit ein, der am 30. April 2022 fällig wurde. Offenbar war eine vorzeitige Rückzahlung vereinbart, sobald der Verkauf dreier bestimmter Immobilienprojekte abgeschlossen sei. Ob das in dieser Form erfolgte, ist offen. Signa ließ eine profil-Anfrage unbeantwortet. Dem Vernehmen nach wurde der Kredit allerdings mittlerweile getilgt.

Fest steht: kika/Leiner selbst dürfte von dem Geld nicht allzu viel gesehen haben. Laut Anleiheprospekt war vorgesehen, dass die LeiKi GmbH das Geld aus dem Kredit überwiegend allgemeinen Geschäftszwecken der Signa Development zufließen lassen sollte.