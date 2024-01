Signa-Pleite: Kurz-Firma will Millionenforderung geltend machen

Der Insolvenzreigen im Signa-Imperium des Tiroler Immobilien-Tycoons René Benko zieht nun auch den früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Mitleidenschaft. Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass die SK Management GmbH des ehemaligen Regierungschefs offene Forderungen gegenüber der Signa-Gruppe von 1,65 Millionen Euro hat. Nun ist jene Signa-Subfirma pleite, an welche die SK Management ihre Honorarrechnungen gelegt hat. Wie ein Sprecher der Kurz-Firma am Freitag auf profil-Anfrage bestätigte, besteht die Forderung weiterhin und wird im Konkursverfahren auch angemeldet.

Die Signa SFS Austria GmbH (vormals Signa Lima GmbH) brachte am 23. Jänner beim Handelsgericht Wien einen Konkursantrag ein. Per 25. Jänner wurde das Verfahren eröffnet. Kurioserweise taucht die SK Management in einer vorläufigen Gläubigerliste nicht auf, die von der Signa SFS bei Gericht hinterlegt wurde. Der Sprecher der SK Management erklärt allerdings auf Nachfrage, dass die Kurz-Firma sehr wohl als Gläubigerin am Verfahren teilnehmen werde: „Es nimmt alles regulär seinen Lauf.“