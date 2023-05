Spenden für Kurz, seine Selbstverteidigung und Marc Zuckerberg

Es war wohl der Schlüsselmoment in der steilen politischen Karriere von Sebastian Kurz: Ende 2016, Anfang 2017 war Christian Kern drauf und dran, sich als neuer SPÖ-Chef und Bundeskanzler zu konsolidieren. Kurz – damals Außenminister – stand vor einer Entscheidung: abwarten und riskieren, dass die eigene Strahlkraft nachlässt. Oder rasch den Schritt ganz nach oben setzen – zunächst an die Spitze der Partei, dann der Republik. Gegen alle möglichen Widerstände. Bekanntermaßen entschied der damalige Polit-Shootingstar sich für Zweiteres.

Das neue, aktuelle Leben von Sebastian Kurz ist jenes des Unternehmers. Räumlich spielt es sich – sofern der Ex-Kanzler nicht auf einer seiner zahlreichen Reisen weilt – im vierten Stock eines Gebäudes an der Wiener Ringstraße ab. Dort befindet sich das Büro der „SK Management GmbH“. Den großzügigen Empfangsbereich prägen Weiß- und Grautöne. Etwas Schwarz, kein Türkis. Die dunklen Zimmerpflanzen wirken vom Volumen her stark reduziert – in etwa so, wie es sich Kurz wohl vom Regierungspartner seiner zweiten Amtszeit ab 2020 gewünscht hätte. Grün gewuchert wird hier nicht. Kurz teilt sich die Geschäftsadresse mit seinen langjährigen Mitstreitern Gernot Blümel und Elisabeth Köstinger.

Melchior war damals noch Vize-Kabinettschef im Außenministerium, später nahm in Kurz als Geschäftsführer in die Parteizentrale mit. Nur zur Erinnerung: Kurz war damals weder Parteichef noch Spitzenkandidat. Es waren noch nicht einmal Neuwahlen ausgerufen.

Am vergangenen Donnerstag lud der Ex-Kanzler Medienvertreter hierher zum Hintergrundgespräch. Ein Format, bei dem offen gesprochen wird, aber nicht offen zitiert werden soll. Inhaltlich ging es Kurz darum, einige der jüngst aufgetauchten Vorwürfe in Zusammenhang mit Inseratenvergaben des Finanzministeriums aus seiner Sicht zurechtzurücken. Hier geht es – kurz gesagt – um den Verdacht, Entscheidungsträger hinter den großen Boulevardzeitungen des Landes könnten sich mit dem Versprechen günstiger Berichterstattung für Sebastian Kurz Inseratenaufträge vom Finanzministerium erkauft haben.

Was die erwähnten Ermittlungen gegen Blümel und Ex-Novomatic-Chef Neumann wegen Bestechungsverdachts anbelangt, so hat die Auswertung der Spiegelfeld-Mails offenbar keine neuen Erkenntnisse gebracht. Ausgangspunkt des Verfahrens ist ein SMS von Neumann an Blümel aus dem Juli 2017 mit dem Inhalt: „Guten Morgen, hätte eine Bitte: bräuchte einen kurzen Termin bei Kurz (erstens wegen Spende und zweitens bezüglich einen Problemes das wir in Italien haben!“ Spende gegen Amtsgeschäft? Alle Betroffenen bestreiten das.

Tatsächlich gibt es bisher keinen Anhaltspunkt dafür, dass Novomatic damals an die ÖVP gespendet hätte. Laut Gesetzeslage kann Bestechung allerdings bereits dann verwirklicht sein, wenn ein finanzieller Vorteil auch nur angeboten oder versprochen wird.

Was wurde aus?

Keine strafrechtlichen Vorwürfe gibt es gegen die zahlreichen Spender und Helfer aus dem Umfeld von Gabriele Spiegelfeld. Dennoch ist interessant, was aus in der Folge aus ihnen wurde. Der Ehemann einer Spiegelfeld-Mitstreiterin wollte zum Beispiel Ende November 2017 bei Elisabeth Köstinger einen bestimmen Kandidaten in Stellung bringen, um „in Kärnten Gas zu geben“. Therese Niss zog für die ÖVP in den Nationalrat ein. Die Tochter von Großspender Klaus Ortner wurde Aufsichtsrätin der Staatsholding Öbag. Gabriela Spiegelfeld werkte – Chatnachrichten zufolge – im Hintergrund um Thomas Schmid weiter. Ihr Mann wiederum avancierte zum Aufsichtsrat der Bundesforste.

Ein besonders bemerkenswerter Fund in den Spiegelfeld-Mails ist eine Nachricht, die ursprünglich der Investor Christian Angermayer an Sebastian Kurz adressiert hatte. Demnach hätte US-Star-Unternehmer Peter Thiel just am Wahlwochenende im Oktober 2017 in Wien seinen 50er feiern wollen. Angermayer lud Kurz zur Feier ein und schrieb: „Peter und einige seiner VIP Gäste (u.a. der neue US Botschafter in Österreich und eventuell auch Marc Zuckerberg) würden dann am Sonntag auch gerne zu Eurer Wahlparty kommen falls wir eingeladen sind. Unsere gemeinsamen Freunde Eva und Alex Schütz wollten sich hierum kümmern, musst also nichts machen.“