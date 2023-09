Syrien, Iran und Herbert Scheibner: Schattendiplomatie bei Schurkenstaaten

Sommer 2019: Syriens Präsident Baschar al-Assad hat den Kampf um die Rebellenhochburg Idlib im Norden des vom Bürgerkrieg verwüsteten Landes wieder aufgenommen – und das mit allen Mitteln. Es fallen Chlorbomben. Krankenhäuser und Schulen werden zerstört, Hunderte Kinder sterben. Im Kampf gegen dschihadistische Rebellenmilizen und sonstige Regimegegner wird von der Führung in Damaskus auf die Zivilbevölkerung längst keine Rücksicht mehr genommen. Die westliche Welt verurteilt Assads Vorgehen. In Nordsyrien packen Hunderttausende Menschen in Panik ihre Sachen und machen sich auf den Weg. Wohin, das wissen sie noch nicht, viele sterben unterwegs.

„Deluxe Superior“

Schon in seiner Zeit als Verteidigungsminister wurde Scheibner zum Präsidenten der „Österreichisch-Syrischen Gesellschaft“ gekürt – ein damals neu gegründeter Freundschaftsverein, der als „völkerverbindendes Glied“ agieren sollte, wie Scheibner in seiner Antrittsrede festhielt. Und selbst Jahre nach Beginn des syrischen Bürgerkrieges 2011 dürften sich keine allzu großen Berührungsängste eingestellt haben.

Anfang September 2019 macht sich Scheibner auf den Weg, um einige der engsten Mitstreiter Assads in Damaskus zu treffen. An seiner Seite: Karl Schramek, Ex-Botschafter in Syrien unter Schwarz-Blau, damals Scheibners Vizepräsident bei der „Österreichisch-Syrischen Gesellschaft“. Freilich kann man nicht einfach nach Damaskus fliegen. Die Anreise ist beschwerlich. Von Wien geht es zunächst nach Istanbul, von dort weiter nach Beirut und über den Landweg an die syrische Grenze, wo die Delegation in Empfang genommen wird. So ist es einem Reiseplan zu entnehmen, der profil vorliegt. Von den Strapazen können sich die beiden dann in einem der „Deluxe Superior Rooms“ im Sheraton-Hotel entspannen, und zwar auf Einladung der Kuzbari-Gruppe.

Die Gastgeber

Der schwerreiche Unternehmer Nabil Kuzbari ist österreichisch-syrischer Staatsbürger, der mit seiner Familie mehrere Firmen aufgebaut hat, die sich zwischen den Alpen und dem arabischen Raum bewegen. Wegen einer damaligen hochrangigen Position bei der syrischen Investmentfirma „Cham Holding“ landete Kuzbari im Jahr 2011 auf der US-Sanktionsliste. Mehrheitseigentümer von „Cham“ war Assads milliardenschwerer Cousin Rami Makhlouf. Kuzbari wurde vorgeworfen, dem Assad-Regime geholfen zu haben, Gelder ins Ausland zu bringen. Kuzbari hat das stets vehement bestritten. „Das ist überhaupt nicht wahr. Assad hat so viele Möglichkeiten, Geld zu veranlagen, der braucht mich nicht. Ich habe nichts mit dem Regime zu tun“, sagte er damals in einem „Standard“-Interview. Tatsächlich wurde Kuzbari später wieder von der US-Sanktionsliste gestrichen.

Völlig mit seiner alten Heimat gebrochen hat Kuzbari freilich nicht. Er ist immerhin Scheibners aktueller Vizepräsident bei der „Österreichisch-Syrischen Gesellschaft“. Und die Kuzbari-Gruppe dürfte eine nicht unwesentliche Rolle in Zusammenhang mit Scheibners Damaskus-Trip gespielt haben, wie dem vorliegenden Reiseplan zu entnehmen ist. „Die Reise wurde nicht von uns initiiert, über Einzelheiten dieser Reise sind wir nicht informiert“, heißt es von Vimpex, einer in Wien ansässigen Firma aus dem Kuzbari-Imperium, an die profil eine Anfrage stellte.

Sanktionierte Assad-Minister

Das Papier zeigt jedenfalls, mit wem sich der Ex-Verteidigungsminister in Syrien ein Stelldichein geben sollte. Darunter finden sich hochrangige, durch die Bank sanktionierte Vertreter des Regimes: Es war demnach ein Treffen mit Hussein Makhlouf eingetaktet, der wiederum ein Cousin des oben erwähnten Rami Makhlouf ist. Hussein Makhlouf ist Minister für Umwelt und Administration – und steht auf der EU-Sanktionsliste. Ebenso Hussein Arnous, seit 2020 Assads wichtigster Mann als Premierminister in der Regierung. Er unterstützt die Assad-Familie seit den 1980er-Jahren und war zum Zeitpunkt der Scheibner-Reise als Minister für Wasserressourcen zuständig.

Ebenfalls auf Scheibners dichtem Terminplan für Damaskus: der damalige, bis heute sanktionierte Minister für Elektrizität, Mouhammad Zuhair Kharboutli. Er unterzeichnete gewichtige Infrastruktur-Deals mit Russland und dem Iran. Weiters war offenbar ein Termin mit dem – sanktionierten – Wohnbauminister Suhail Abdullatif geplant. Und schließlich traf Scheibner den damaligen Vize-Außenminister Faisal Meqdad, der mittlerweile zum Außenminister avanciert ist.