Radio, heißt es oft, sei das Ohr zur Welt. Viel Gefühl und Lob schwingen in dem beliebten Stehsatz mit. Jene Form des Glücks, die sich aufgrund der grenzenlosen Sendemöglichkeiten des Radios kaum fassen lässt – vom brunftigen Kuhmuhen bis zum Präsidenten-Interview; von tagesaktueller Berichterstattung bis zum Schellackplattengekratze; von Blasmusiktätärätä bis Symphonieklang; von Moraltrompeterei bis zur 270-Minuten-Hörspiellangstrecke von Heimito von Doderers „Strudlhofstiege“. Radio, das ziemlich Höchste an Abwechslung, Anspruch und Absurdität, ein Jahrmarkt der Kultur und des Klamauks, eine Wunderkammer der Fakten und der Fantasie. „Es gibt auf der ganzen Welt wohl kein Sendeschema, in dem es keine mehrstündige Morgenshow, kein Mittagsjournal und Musik ums eins, Abendjournal oder Nachtmusik gibt“, schreibt der Wiener Kulturhistoriker Wolfgang Kos, einst selbst legendärer Radiogestalter, im soeben publizierten Büchlein „Das Radio“: „Das war immer so, seit Tag eins, was jeder Blick in historische Programmzeitschriften bestätigt. Ein Radiotag folgt dem von der Natur vorgegebenen und für alle Menschen bestimmenden zirkulären Zeitablauf – das Radio als Nachfolger der Kirchturmuhr.“

Laut Radiotest 2023 hören in Österreich täglich rund 6,1 Millionen Menschen Radio, annähernd 70 Prozent der Bevölkerung, über UKW, online aus dem Internet, via DAB, der digitalen Nachfolgetechnologie von UKW. Noch stimmt die Zeile aus dem Queen-Song „Radio Ga Ga“: „Everything I had to know / I heard it on my radio“. Das ist es wieder, das Ohr zur Welt, das einem alles, was man wissen muss, frei Haus liefert.

In den Nischen des Alltags

„In der digitalen Ära ist Mischnutzung überhaupt die vorherrschende Form“, notiert Wolfgang Kos: „Die Funktion Radio wurde zu einem Untermieter von vielen. Als exklusives und optisch eindeutiges Objekt begann ‚das Radio‘ langsam zu verschwinden, während die durchschnittliche tägliche Hördauer in den letzten Dezennien nur geringfügig zurückgegangen ist. Zuletzt waren es 187 Minuten, mehr als drei Stunden.“ Das Radio sei zum Souvenir vergangenen Fortschritts geworden, ein Hintergrundgeräusch, das sich in den Nischen des Alltags festsetzt.

Radio in 100 Jahren? Womöglich wird bereits das Wort „Radio“ antiquiert klingen, wie ein Echo aus uralten Zeiten, mythenbeladene Erinnerung. Man wird sich belustigt fragen: Was ist das, dieses Relikt mit dem Charme eines klapprigen Toasters? Kein Grund zur Trauer. Ganz aus der Welt, so viel kann prophezeit werden, wird das Prinzip Radio jedweder Multimedialität zum Trotz nicht verschwinden, jenes zutiefst humanistisch grundierte Prinzip des Sendens, Empfangens und Zuhörens seit Tag eins: von Mensch zu Mensch, von mir zu dir.