Literaturnobelpreis für Abdulrazak Gurnah: Schöne weite Welt

Gurnah kam Ende der 1960er-Jahre als Flüchtling nach England. Als 21-Jähriger mit Swahili als Muttersprache begann er im Exil auf Englisch zu schreiben. Bis zu einer Emeritierung war er Professor für Englische und Postkoloniale Literaturen – auf der Homepage der University of Kent, Canterbury, ist Gurnahs E-Mail-Adresse noch immer abrufbar. Ins Deutsche übersetzt wurde der Autor zuletzt 2006 mit dem Roman „Die Abtrünnigen“; die wenigen übertragenen Publikationen Gurnahs – wie die Emigranten- und Kolonialromane „Donnernde Stille“ (2000) und „Schwarz auf Weiß“ (2005) – sind vergriffen. Sein Roman „Paradise“ wurde 1994 in die engere Auswahl für den renommierten Booker Prize aufgenommen. 2011 erschien „The Last Gift“.