Abrechnung mit der „Bild“-Zeitung im neuen Roman von Stuckrad-Barre

Er schrieb für „Die Welt“ und galt von 2008 bis 2018 als Star des Konzerns. Schließlich Julian Reichelt, 42, der Mitte Oktober 2021 mit sofortiger Wirkung von seinem Chef und langjährigen Förderer Döpfner als „Bild“-Chefredakteur freigestellt worden war; Reichelt, so hieß es damals seitens des Konzerns zur Begründung, habe Privates und Berufliches nicht klar getrennt, nachdem in deutschen Medien und in einem langen Bericht der „New York Times“ von möglichem Machtmissbrauch und Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen die Rede gewesen war. Reichelt bestreitet die Vorwürfe. Während der Reichelt-Affäre 2021 soll Döpfner zu Mitarbeitern gesagt haben, dass es sich in der Affäre um den „Bild“-Chefideologen Reichelt um eine Intrige handeln würde.

Kürzlich brach die Männerfreundschaft zwischen Stuckrad-Barre, Döpfner und Reichelt endgültig entzwei. Das Buddy-Gehabe kam jäh an ein Ende, nachdem Stuckrad-Barre eine SMS Döpfners publik gemacht hatte, in welcher der Verlagschef erklärt hatte, Reichelt sei „halt wirklich der letzte und einzige Journalist in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehrt. Fast alle anderen sind zu Propaganda-Assistenten geworden.“ Döpfner bezog sich in seinem umstrittenen DDR-Flashback auf einen Kommentar, in dem Reichelt im Frühjahr die Corona-Einschränkungen der deutschen Bundesregierung scharf kritisiert hatte.