Raphaela Edelbauer: Morgen ist Weltuntergang

Tatsächlich hat Edelbauer, 33, in kurzer Zeit schon einiges an Strecke zurückgelegt. Für ihr Prosadebüt „Entdecker“ erhielt sie 2017 den Rauriser Literaturpreis; im Folgejahr wurde sie mit dem Publikumspreis beim Bachmann-Wettlesen ausgezeichnet. 2019 erschien ihr erster Roman „Das flüssige Land“, in dem sie einen Weiler namens Groß-Einland in einem Erdloch verschwinden und die Dörflerseelen versteppen ließ. Die Leere in der Landschaft im Edelbauer-Sound: „Das Loch war von unbekannter Tiefe, Verästelung und Feuchtigkeit. Es zog sich wie ein unterirdisches Myzel unter den Bergkuppen und Siedlungen durch, brach in Röhrchen und Netzen an die Oberfläche und schob kontinentaldriftartig das nervöse Erdreich zu grobkörnig atmenden Halden zusammen, unter denen der faulige, pilznetzige Verfallsprozess sich eingenistet hatte.“

Die Science-Fiction-Saga „DAVE“ wurde 2021 mit dem Österreichischen Buchpreis gekürt. Darin läutet Edelbauer das Ende der Welt ein, ohne ein einziges Mal mit dem Wort „Apokalypse“ zu fuchteln. Wenn nicht alles so ernst wäre, könnte man sich an diesen letzten Tagen der Menschheit erfreuen.

„Es wurde schon behauptet, dass ich zehn, zwölf und noch mehr Stunden Tag für Tag am Schreibtisch sitze“, sagt Edelbauer, die oft zwei Gedanken in einen Halbsatz packt. „Alles Mumpitz. Schreiben ist eine Freude, und was einem eine Freude macht, macht man gern.“ Was seien schon acht Stunden? Andere Leute säßen täglich so lange im Büro. „Mein Debüt, ‚Entdecker‘, ist sechs Jahre her. In meiner eigenen Wahrnehmung hat alles irrsinnig lange gedauert. Jahre mit vielen Nebenjobs. Die frühen Jahre meines Schreibens waren keineswegs triumphal.“ Als Lektorin unterrichtet sie inzwischen Sprachkunst an der Wiener Universität für angewandte Kunst, wo sie auch studiert hat.

Seit Samstag der Vorwoche steht die Adaption von „Das flüssige Land“ in der Regie von Sara Ostertag auf dem Spielplan der Burgtheater-Spielstätte Kasino am Schwarzenbergplatz. Der Schlund in der Siedlung ist die gigantische Wunde, die 80 Jahre später noch schmerzt: „Im Grunde war das ja nichts Besonderes in Österreich – dass die Verbrechen im Nationalsozialismus sorgsam überdeckt worden waren und dann eben doch herauskamen“, notiert Edelbauer in „Das flüssige Land“ über eine Nebenstelle des ehemaligen Konzentrationslagers Mauthausen: „Schon allein das war erstaunlich: Dass man ein Massengrab hatte vergessen können. Weit seltsamer aber noch war das Verschwinden der Siebenhundertfünfzig: ein Leichenberg, den die Erde spurlos verschluckt hatte.“

Hans in „Die Inkommensurablen“ stiert ebenfalls in die Schwärze eines bodenlosen Lochs: „Das Zivilisierte, sein ganzes Menschsein war so unendlich weit fort; nie und nimmer würde er aus dieser Schwere wieder auftauchen können.“ Edelbauer verdichtet Weltgeschichte an einem Tag, der in 1000 Stücke zersplittert: In Wien warten die Menschen am 31. Juli 1914 auf das Verstreichen des deutschen Ultimatums an Russland. Anderntags, am 1. August 1914, schreien die Schlagzeilen: „Zu den Waffen! Der Kaiser hat die Mobilmachung der gesamten deutschen Streitkräfte angeordnet.“ Im Getümmel treffen der Tiroler Pferdeknecht Hans, der musische Adelige Adam und die Armenhäuslerin Klara aufeinander. Drei junge Erwachsene, deren Lebenslinien sich mit der Historie schneiden.

Der tumbe Tiroler Tor trägt seinen Vornamen mit einigem Recht. Er tönt tatsächlich wie eine Mischung aus Hans im Glück und Forrest Gump, während auf Adam, den Spross einer alteingesessenen Sippe von Militärs, die sichere Rekrutierung wartet. Die Mathematikerin Klara wird an der Universität von Burschenschaftern mit zersäbelten Gesichtern und anderen hitzköpfigen Kriegsschreiern daran gehindert, ihr Rigorosum über die „Inkommensurablen“ zu halten, zwei Zahlenmaße, die, grob gesprochen, weder mess- noch vergleichbar sind, die in keinem vernunftgemäßen Verhältnis zueinander stehen.