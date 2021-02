Mit ihrem ersten neuen Song seit 2012, verabschiedet sich das Trio lieber von Mutter Erde, für die es wohl besser wäre, so die Band, wenn die Menschheit einfach aussterben würde. Die Klimakatastrophe ist längst da – und Die Ärzte sagen auf Wiedersehen: „Alles ist besser als ein weiterer Tag / An dem wir den Planeten ruinieren / Los komm, wir sterben endlich aus / Was Besseres kann der Erde nicht passieren“, heißt es in „Abschied“. Am Ende würden sich zumindest die Tiere freuen, die Städte würden wieder grün werden und vielleicht würden sogar die Dinosaurier ein Comeback feiern.