Brave Oscars

Dass die Traumfabrik dazulernen kann, beweisen die Folgen der Vorjahreskontroverse #OscarsSoWhite. 2017 wurden mehr schwarze Künstler als je zuvor nominiert. Mit Viola Davis („Fences“) und Mahershala Ali ( „Moonlight“) gewannen zwei schwarze Schauspieler in der Kategorie der besten Nebendarsteller. „Moonlight“, der am Ende wirklich beste Film des Jahres, erzählt die Geschichte eines jungen schwulen Afroamerikaners, der in den 1980er-Jahren in dem von Armut und Drogen gebeutelten Viertel Liberty City in Miami aufwächst.