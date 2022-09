Affäre Ulrich Seidl: „Man weiß doch, wo die Grenzen liegen“

Genau dies könnte aber noch stattfinden. Denn in Rumänien selbst gärt die Causa seit Erscheinen des Artikels wieder: Vor wenigen Tagen habe der Kulturminister den Betroffenen zu einer Klage geraten. Die rumänischen Behörden haben erneut Ermittlungen aufgenommen, der Fall wird in dortigen Medien breit besprochen. Bereits 2019 hatte es Ermittlungen gegeben, die aber eingestellt wurden, weil keines der befragten Kinder angab, während des Drehs etwas Problematisches erlebt zu haben.

Die Kostümbildnerin Tanja Hausner habe „von irgendwelchen Missständen, was die Kinder betrifft, nichts bemerkt. Die Jugendlichen hatten es lustig, niemand musste leiden“. Sie habe sich, während gedreht wurde, meist in einem Aufenthaltsraum mit den Kindern aufgehalten, „die alle, so weit ich das überblicken kann, ein sehr liebevolles Verhältnis zu ihren Betreuerinnen hatten“.

Die Eltern der Kinder seien „in alle Dinge, die mein Department betreffen, vollkommen eingeweiht“ gewesen. „Ich bat, schon aus Gründen der Authentizität, um Zugang zu ihren Kleiderkästen, suchte mir all die T-Shirts, Hosen, Bade- und Unterhosen, die von den Kindern vor der Kamera getragen werden sollten, dort zusammen. Skeptisch war niemand, dazu gab es auch keinen Grund. Es war Sommer, sehr heiß, und oft kamen die Kinder ohnehin in ihrem eigenen Gewand am Set an, das dann zugleich auch ihr Kostüm war.“