Andreas Spechtl: "Ich empfinde eine gewisse Lähmung"

profil: Was bedeutet „Strategies“ für Sie? Spechtl: Für mich sind die neuen Songs eine Art Inventur. Das sind Themen, seien sie künstlerisch oder politisch, die mich schon mein ganzes Leben umtreiben. Ich wollte mich nach dem hauntologischen Minimalismus von „Thinking About Tomorrow, And How To Build it“ wieder mehr auf die Texte konzentrieren, aber auch die Musik nicht zu kurz kommen lassen. Diesen Spagat wollte ich schaffen.