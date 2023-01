„Every Loser“ von Rocklegende Iggy Pop: Unkaputtbar

Spoiler vorweg: Das sind keine letzten Lieder. Iggy Pop, geboren als James Newell Osterberg Jr. in einer Kleinstadt in Michigan, schüttelt sich gleich zu Beginn seines neuen, betont kurzweiligen Albums „Every Loser“ den Pandemie-Rost von den alten Knochen. „I’m sick of the freeze, I’m sick of disease“, singt der 75-Jährige mit seinem unvergleichlichen Bariton und stürzt sich in eine Songsammlung, die sich nicht allzu lange in einer Stilrichtung aufhalten will. Seine Message: Nur keine Zeit verlieren, wer weiß, was das neue Jahr noch zu bieten haben wird.