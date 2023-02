"Gloria" von Sam Smith: Liebe kann uns retten

Wenn Sprache und Bilder Wirklichkeit schaffen, braucht es die Popkultur, um sie auch in die Welt zu tragen. Sam Smith, 30-jähriger non-binärer Popstar aus England, eine zeitgenössische LGBTQIA+-Ikone, setzt im soeben veröffentlichten Musikvideo „I’m Not Here to Make Friends“ voll auf Körpereinsatz, spielt sich frei von Konventionen und inszeniert sich als personifizierte Selbstermächtigung in Plüsch und mit Strapskorsett. Konservative Stimmen sehen einen Skandal, während Fans den Kritikern Homophobie unterstellen.