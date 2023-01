Disstracks von Shakira und Miley Cyrus: Das verzeih ich dir nie!

„Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo getauscht / Du hast eine Rolex gegen eine Casio getauscht“, singt der kolumbianische Popstar Shakira in ihrem neuesten Song und schießt damit gegen ihren Ex, den spanischen Fußballer Gerard Piqué.

US-Popstar Miley Cyrus geht – besser gesagt: tanzt – in ihrem Musikvideo zu „Flowers“ noch ein paar Schritte weiter und verleibt sich just das Haus ein, in dem ihr ehemaliger Lebensgefährte Liam Hemsworth sie betrogen haben soll – so zumindest die Erzählung in den Sozialen Medien.