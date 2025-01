Schon. Das wird sehr vom politischen Geschick all derer abhängen, die mit ihm in Verhandlungen treten – die EU etwa. Trumps vorbereitende Maßnahme, den Supreme Court taktisch neu zu besetzen, ist ihm eine gute Basis. Wenn da nicht serienweise die Höchstrichter wegsterben, weiß er schon, dass alles, was vor dem Obersten Gerichtshof landet, höchstwahrscheinlich zu seinen Gunsten ausgehen wird.

Hollywoods Studiobosse beispielsweise. Warner Bros. hat sich in den 1930er-Jahren ganz dezidiert als das Studio verstanden, das den New Deal und Roosevelts Politik unterstützte. Das restliche Hollywood gab sich meist opportunistisch, unterstützte beide Seiten. Heute zieht der FBI-Chef sich freiwillig aus seinem Job zurück, statt darauf zu warten, dass Trump ihn rauszuwerfen versucht. Andere pilgern nach Mar-a-Lago oder spenden Trump Unsummen. Diese Art des Sich-Ranschmeißens an die gerade Mächtigen erinnert, ohne jetzt allzu apokalyptisch klingen zu wollen, daran, wie sich im Februar 1933 im Vorzimmer des Reichstags die Industriebosse Deutschlands versammelten, um von Hitler empfangen zu werden – und sich ihm als Sponsoren zu unterwerfen. An solche zeitgeschichtlichen Momente erinnern die sich Trump andienenden Konzernchefs heute. In der McCarthy-Zeit war es ähnlich. Mit dem großen Unterschied allerdings, dass Präsident Eisenhower McCarthy nicht offen unterstützte. Der antikommunistische Gesinnungsterror des Senators und des „Unamerican Activities Committee“ ging nicht vom Weißen Haus aus. Das ist heute anders.

Ich glaube schon, dass Taylor Swift oder Beyoncé mit ihren Medienaktivitäten heute größere Segmente der Bevölkerung durchdringen als jeder Filmstar. Es genügte halt nicht, um die demokratische Kandidatin durchzusetzen. Aber eigentlich ist die Struktur der sozialen Medien und ihres „Diskurses“ viel wichtiger, als wer dort spricht; denn diese Struktur kommt einer bestimmten Art von Charakteren entgegen. Und das sind seltener als früher „Kulturmenschen“. Das hat sich stark gewandelt durch das online herrschende Reiz-Reaktions-Schema, durch die Unmittelbarkeit und das ständige Gebrüll dort – all dies kommt einem anderen Typus Mensch entgegen, nicht Leuten, die im Feld des Ästhetischen oder des Geschichtenerzählens aktiv sind. Bruce Springsteen ist ein gutes Beispiel: In der Obama-Ära und davor war er noch eine relative laute, spürbare Stimme. Das ist nun nicht mehr so. Dazu kommt, dass Leute wie Elon Musk den Platz der alten Star-Figuren eingenommen haben, dass Wirtschaftsbosse und Tech-Unternehmer von weiten Teilen der Öffentlichkeit eine Welterklärer-Rolle zugeschrieben bekommen. Diese Rollen hatten früher Leute aus der kulturellen Welt.

© Mischief-Films/Medea-Film-Factory/Michael Palm Trump-Imitator am Times Square, Szene aus "Henry Fonda for President"

Gab es Typen wie Trump in der US-Geschichte schon?

Horwath

Der deutsche Sozialpsychologe Leo Löwenthal hat bereits Ende der 1940er-Jahre im US-Exil über die faschistischen Agitatoren, die Strongmen, geschrieben. Die gab es schon in den Dreißigern und erst recht nach dem Krieg.

Die Strongmen waren immer Ultrarechte?

Horwath

Eher Rechtspopulisten. Der Strongman wollte das Volk aus dem Dickicht, aus dem angeblichen „Deep State“ der rechtsstaatlichen Institutionen „befreien“. Löwenthal hat es als eine umgekehrte Psychoanalyse beschrieben, wie diese Leute – ohne die wirklichen Ursachen und Gründe zu benennen, ohne also aufklärerisch zu argumentieren – in der Lage waren und sind, die individuelle Unzufriedenheit auf spezifisch benannte Feindbilder wie Kommunisten, Migranten, Juden oder auch woke Studenten zu bündeln. Damit hat er jenen Typus, der heute in vielen Ländern Regierungsämter bekleidet, sehr früh beschrieben. Aber in der US-Geschichte hatten die Strongmen bislang nie das Präsidentenamt inne. Selbst Richard Nixon, der als Verbrecher aus dem Amt gejagt wurde, war nicht dieser Typ Strongman. Trump ist einer. Ich bin trotzdem dagegen, zu kausal aus der Geschichte zu schließen und zu behaupten, Trump werde auf bestimmte Weise handeln. Es kann sein, dass die Regelsysteme und institutionellen Verfahrensweisen in den USA noch stark genug sind oder gut genug verteidigt werden können, um das Schlimmste zu verhindern.

Im Kleinen erleben wir in Österreich gerade Ähnliches.

Horwath

Ja. Die Rhetorik, mit der Kickl, genau wie Trump, alle Unliebsamen aus Kultur und Medien zu werfen ankündigt, ist nicht unähnlich. So einfach ist es dann aber doch nicht. Im Fall Viktor Orbáns, der dies wirklich systematisch durchgezogen hat, war entweder die institutionelle Grundlage nicht stabil genug oder die Zivilgesellschaft nicht präsent genug. Man sieht ja auch, dass es in anderen Ländern nicht so einfach ging. Bolsonaro und Duterte sind wiederum ganz andere Varianten des Strongman.

Vergleiche sind schwer zu ziehen?

Horwath

Man darf diese Dinge nicht alle über einen Kamm scheren, obwohl sie ein global zu beobachtendes Phänomen sind. Und das hat wohl auch mit der Veränderung der Diskursformen und Medien zu tun. Heute machen superreiche Silikon-Hirne wie Peter Thiel, Elon Musk oder Mark Zuckerberg, die so nah an der Macht sind, keinen Hehl mehr aus ihren politischen Präferenzen. Sie haben zusätzlich noch die Verbreitungsinstrumente in der Hand und verfügen sogar über die Codes, die Algorithmen, die Art, diese Instrumente zu programmieren. Das ist eine beispiellose Ballung von Macht. Wohin das gehen wird, weiß niemand genau. Die Furcht ist also verständlich, aber man darf halt nicht in ihr verharren.

In seriösen US-Medien wird derzeit gern die Meinung vertreten, man dürfe Trump nicht mehr auf seine Vulgarität reduzieren, man müsse mit ihm nun Kompromisse schließen und sehen, dass er zuweilen auch gute Ideen habe, dass er eigentlich friedfertiger sei, als man glaube, kein Kriegstreiber zu sein scheine. Man müsse im Sinne einer pragmatischen Abwicklung der kommenden vier Jahre Gesprächsbereitschaft signalisieren. Ist Trump komplexer und abgründiger, als er dargestellt wird?

Horwath

Nicht Trump, aber die amerikanische Bevölkerung und ihre Traditionen sind um vieles komplexer als ein bloß in Red States und Blue States geteiltes Land. Die Gefühlslagen und Verhältnisse, die verschiedene Teile der Bevölkerung mit populären Politikerfiguren eingehen, sind nicht so stabil und nicht so einfach. Trump kommt mir nicht wie eine besonders gebrochene, komplexe Figur vor – abgesehen davon, dass jeder Verrückte in irgendeiner Weise interessant ist. Aber den Aufruf zum Pragmatismus halte ich für richtig. Totalopposition würde ich den Demokraten, schon eines drohenden Bürgerkriegs wegen, nicht raten.

Eine Totalopposition könnte, da Repräsentantenhaus und Senat nun in der Hand der Republikaner sind, ja gar nicht mehr stattfinden.

Horwath

Sie könnte stattfinden, aber sie hätte keine Wirkung. Politik ist auch ein Geschäft – und ein Beruf, der bestimmte Fähigkeiten verlangt: Pragmatismus beispielsweise. Wo dieser genau in Opportunismus oder Selbstverrat umschlägt, wird von Fall zu Fall zu entscheiden sein. Wenn Trump gute Ideen haben sollte, dann bitte her damit! Wo sind die denn? Er will China schwächen und die eigene Wirtschaft stärken, na gut, damit wird er in den USA auf Zustimmung stoßen. Aber er ist auch Anti-Globalist. Trump gehört zu den Strongmen, die es nach Löwenthal vermeiden, die tatsächlichen Gründe für das Unbehagen im Land zu benennen.

Welche Gründe wären das?

Horwath

Die sind wohl im globalisierten Neoliberalismus der letzten 40 Jahre zu suchen, der breiten Bevölkerungsteilen in Europa wie auch in den USA Schaden zugefügt und Arbeitsplätze vernichtet hat. Trump benennt das aber nicht, weil er mit den großen Profiteuren des Neoliberalismus eng verbunden ist – und diese Bindung ist viel stärker als der tatsächliche Wille, die Situation derer, die etwas verloren haben, zu verbessern. Das wird nicht passieren.

Daran wird auch eine Vernunftreaktion der Demokraten nichts ändern können?

Horwath

Doch, wenn diese „Vernunft“ nicht bloß darum kreist, wie man als Wahlverlierer am besten von den nächsten vier Trump-Jahren profitieren kann, sondern darum, das Wohlstands- und Freiheitsmodell, das in den USA nach 1945 so lange galt, wieder aufzurichten, die Wände des Rechtsstaats und der Institutionen so weit zu stützen, dass auch die durchgeknalltesten Präsidenten, Justiz- und Gesundheitsminister diese nicht einreißen können. Das hat natürlich etwas Defensives.

Man kann es auch Schadensbegrenzung nennen. Je weniger man Trump provoziere, heißt es, desto konzilianter sei er auch. Das klingt durchaus opportunistisch.

Horwath

Ja. Ich öffne die Tür des Raubtierkäfigs und achte sehr genau auf die Psychologie der Bestie.

Man muss freundlich zu ihm sein, um Zugeständnisse von ihm zu kriegen?

Horwath

Das würde ich weder Pragmatismus noch Opportunismus nennen, sondern Strategie. Das Problem der Moralisierung von Politik haben wir in den letzten 20 Jahren besonders stark erlebt: Der Begriff der Strategie hat einen Hautgout erhalten, die beruflichen Fähigkeiten jener, die in das Geschäft der Politik eintreten, werden nicht mehr als Qualitäten gesehen. Es ist schlecht für die Gesellschaft, wenn die Moral alles überwölbt im politischen Geschäft. Mit dieser Meinung steht man in bestimmten Milieus aber bereits im Verdacht, ein Reaktionär zu sein oder ein unmoralischer Mensch. Aber Trump zu verachten, nur weil er sich benimmt wie ein Trottel, führt zu nichts; das ist nur ein ästhetisches Urteil, ein Naserümpfen. Man muss sich anschauen, was er de facto tut – und es ist schlimm genug, was er tat und wahrscheinlich noch tun wird; aber dort muss man ansetzen, mit Taktik und Pragmatismus. Es geht um Verantwortungsethik, nicht um Gesinnungsethik.

Trump agiert ja auch strategisch.

Horwath

Natürlich haben die Rechten auch Strategien – und meistens sogar die besseren. Die Rechten weltweit, das muss man wohl konstatieren, haben in mancher Hinsicht ein realistischeres Menschenbild. Es ist ein furchtbares Menschenbild, wohlgemerkt, aber es ist „realistisch“ insofern, als sie Teile der Bevölkerung schon länger nach ihrem eigenen unsolidarischen Vorbild erzogen haben. Aus der Perspektive erfolgreicher Strategie gedacht, waren sie smarter.

Die Rechtspopulisten haben einfach die viel simpleren Botschaften: Fremde machen Angst, Eliten sind böse, das Unsere den Unseren.

Horwath

Das Beharren auf „wahren“ Emotionen, das Verdunkeln statt Aufklären, ist weniger mühselig, als mit Ratio und Argumenten zu kommen.

War die Linke also immer falsch beraten?

Horwath

Nein, linkes Denken ist ja immens vielfältig. Die Linke hat aber, wie sich gerade wieder zeigt, das Talent zur inneren Spaltung.

Auch davon berichtet Ihr Film: Der Demokrat Henry Fonda konnte die linken Ideen seiner Kinder nicht mehr ertragen.

Horwath

Er war ein Roosevelt-Linker, der sich schwer tat mit Kaliforniens neolinken Bewegungen, wie sie ab Mitte der 1960er-Jahre seine Kinder Peter und Jane in verschiedener Weise repräsentierten. Man könnte sagen, alle drei Fondas waren Linke, aber ihre Rhetoriken, ihr Bezug zur gesellschaftlichen Realität waren so verschieden, dass sie in diesen Jahren miteinander in Konflikt lagen. Inhaltlich waren sie sich im Groben einig: Henry wurde wie Peter und Jane zum Vietnam-Kriegsgegner, hatte auch gegen die feministische Bewegung und den Klimaschutz nichts einzuwenden; aber Jane brachte beispielsweise die radikale Bürgerrechtlerin Angela Davis nach Hause; man kann sich ausmalen, was Davis im Fonda-Haushalt so erzählt hat.

Die Black Panther Party bei Henry Fonda daheim?

Horwath

Genau, die Militanz hat er gehasst, diesen Revoluzzer-Ton. Ähnliche Phänomene gibt es heute auch zwischen älteren und jungen Linken. Die Linke hat eben die Neigung, sich in solche Flügelkämpfe oder innere Konflikte zu verstricken, weil sie häufig nicht strategisch genug denkt.