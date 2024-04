Alien-Gemeinde: Polittheorie und Klangkunst beim Kremser Donaufestival

Beim Donaufestival dringt man in das Thema der alienness, der Fremdheitserfahrung, lieber tiefer ein: In Sylvia Eckermanns und Gerald Nestlers „Mixed Reality“-Kunstprojekt „Like a Ray in Search of its Mirror“ etwa wird der ökologisch destruktive Mensch als gleichsam außerirdischer Aggressor von einem Musik-, Theorie- und Performance-Kollektiv unter die Lupe genommen. Die südafrikanische Künstlerin Candice Breitz lässt indes in ihrer Videoinstallation „Whiteface“, die in der Kunsthalle Krems zu sehen sein wird, Stimmen hören: Indem sie weiße Menschen über weiße Privilegien, weiße Empfindlichkeit, weiße Wut und weiße Schuld sprechen lässt, entfessle sie „ein Porträt des Weißseins im Zustand der Panik“, so Breitz. Ihre eigene gebleichte Präsenz – weißes Hemd, weißblondes Haar, tote Augen – dient dazu, den weißen Rassismus als Horrormotiv zu entlarven. Am 21. April wird Breitz zudem im Kino im Kesselhaus einen Vortrag zum Thema halten. Titel: „Some of My Best Friends are White“.

Der Begriff der Entfremdung hat, siehe Marx, eine lange linke Theoriegeschichte. „Inzwischen gilt die Entfremdung aber nicht mehr nur als das schlechthin Böse, sondern auch als eine Produktivkraft, als Umgangsweise mit einem Leben, das so oder so nicht mehr authentisch sein kann“, erklärt Edlinger. „Die Entfremdungserfahrung in den Künsten ist heute eine Ressource, daraus können innovative Schübe entstehen – etwa im afrofuturistischen Black Techno, der von der Idee ausgeht, dass der Umgang mit den Maschinen strukturelle Ähnlichkeiten mit der Behandlung schwarzer Menschen in den Jahrhunderten der Sklaverei aufweist.“