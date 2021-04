Amazon-Serie „Them“: Weiß wie die Wand

„Somewhere Over the Rainbow“, diese amerikanischste aller Idyllenfantasien, färbt die ersten Bilder trügerisch entrückt. Denn anders als Judy Garland in dem Technicolor-Musical „The Wizard of Oz“ (1939), dem der Song entstammt, geraten Mr. und Mrs. Emory mit ihren Töchtern in ein alles andere als zauberhaftes Land: Als einzige afroamerikanische Familie beziehen sie in Compton, Los Angeles, ein Reihenhaus. Ihre Ankunft ruft die erregte Nachbarschaft auf den Plan: Eine Phalanx junger weißer Frauen, deren Mittel von Provokation bis zu offenem Mobbing reichen, beginnt sadistisch lächelnd das Haus zu belagern, als wäre es eine Theaterbühne, während die Männer dieser Stepford Wives über gewalttätigere Abschreckungsmethoden nachdenken.