Anna Hackl, die letzte Zeugin der Mühlviertler Menschenjagd

Auf dem Schwertberger Marktplatz, wenige Kilometer von Mauthausen entfernt, verkündete in der Früh ein Volkssturmkommandant, alle Geflohenen müssten erschossen werden. Acht Überlebende sind namentlich bekannt; von vier weiteren Männern nimmt man an, dass sie die Flucht überstanden haben könnten.

Anna Hackl, geborene Langthaler, NS-Zeitzeugin, aufgenommen am 28. Jänner 2025 in ihrem Haus in Schwertberg

Der Gemischtwarenhändler von Schwertberg geriet über die Festnahme der Russen derart in Rage, dass er die Wehrlosen eigenhändig erschoss. Es heißt, er habe später zu seiner Frau gesagt, sie könne auf ihn stolz sein.

Hass und Hoffnung

Anna Hackls Geschichte erzählt von Menschenhatz und Mitmenschlichkeit, Hass und Hoffnung, Fürsorge und Faustrecht, Verrohung und der Sehnsucht nach Vorbildern. Es erscheint gerade in diesen Tagen, da die rechtsnationale FPÖ bald eine Regierung anführen könnte, wichtig, Hackl zu besuchen, deren Geschichte in eine Zeit zurückführt, als jeder des anderen Feind und keinem Menschen zu trauen war. Als ein Mühlviertler Hausschuhmacher in den Februartagen 1945 einem im Heu versteckten Flüchtling aus Block 20 in den Kopf schoss.

Anna Hackl ist nie verstummt, sie hat nie den Mund gehalten. Sie sagt, was war. In erdigem Oberösterreichisch sagt sie, was ist. Hackl weiß genau, dass die NS-Vergangenheit dieses Landes in vielen politischen Unterströmungen noch immer eine Rolle spielt. Man ist, wenn sie ihre Geschichte erzählt, mittendrin im Jetzt. Seinerzeit, sagt Hackl, seien auch viele Menschen verblendet gewesen.

Michail und Nikolaj retteten sich am Morgen des 2. Februar auf den Heuboden der Langthalers, Winden Nr. 29, in jenes Haus, das Anna Hackl bis heute bewohnt. Der Herrgott habe sie an jenem Tag, dem Bauernfeiertag St. Blasius, beim Schopf gepackt, sagt Hackl, damals ein Mädchen von

dreizehneinhalb Jahren. Womöglich sandte der Herr im Himmel jenes leise Pochen, das ihr Leben veränderte.

„Gegen halb sieben in der Früh klopfte es an der hinteren Tür. Da steht einer draußen in froststarrer Winterkälte, einen Hut tief in die Stirn gezogen, eingehüllt in eine zerschlissene Decke, ein Paar zu große Schuhe an den Füßen. Nie haben wir herausbekommen, woher er die Kleidung hatte. Er sei Dolmetscher und komme aus Linz, sagte er zur Mutter. Die nahm ihn an der Hand und antwortete, sie wisse, wer er sei, auch sie habe Kinder im Krieg – und er eine Mutter, die auf ihn in Russland warte.“ Noch heute nennt Anna Hackl die beiden Überlebenden nur bei deren Vornamen, als seien sie ihre Brüder. Die Langthalers waren eine große Familie. Neun Kinder. Drei Töchter und sechs Söhne. Theresia, Hans, Franz, Karl, Lois, Maria, Alfred, Josef und Anna. Michail Rybčinskij war damals 30, Nikolaj Cemkalo 22 Jahre alt.

Februarschatten

Anfang 1995 kam Andreas Grubers Film „Hasenjagd – Vor lauter Feigheit gibt es kein Erbarmen“ in die Kinos, der die Rettungsaktion der Familie Langthaler (im Film die „Karners“) nachzeichnete. Jahrzehntelang waren die Ereignisse in Oberösterreich verdrängt und verschwiegen worden; die Schriftstellerin Elisabeth Reichart war eine der wenigen, die sich in ihrem Roman „Februarschatten“ (1984) an das Thema heranwagte.

Der Film „Hasenjagd“ war für Hackl der Wendepunkt. „Die Dinge explodierten.“ Seit jener Zeit hat sie viele Schulen besucht, um vom Damals zu erzählen, allein im vergangenen Jahr sind in ihrem Kalender 66 Termine eingetragen. Lange Zeit zeigte sie den Schülern Fotos aus dem Familienalbum, irgendwann benutzte sie CDs und USB-Sticks. Hackl brachte Generationen von Schülerinnen und Schülern ihre Geschichte nahe.

Der Historiker Matthias Kaltenbrunner schloss 2012 mit seinem Buch „Flucht aus dem Todesblock“ eine klaffende historische Lücke. „Tatsächlich waren die Ereignisse nach dem Ausbruch im Februar 1945 ein Massaker an wehrlosen Menschen, dem eine präzedenzlose Menschenjagd vorangegangen war“, schreibt Kaltenbrunner: „Insofern wäre die Bezeichnung ,Mühlviertler Menschenjagd‘ oder ,Mühlviertler Massaker‘ adäquat.“ Michail und Nikolaj, die beiden russischen Geflüchteten aus Mauthausen, denen die Langthalers Unterschlupf gewährten, waren wie ihre 500 Mitgefangenen sogenannte K-Häftlinge, benannt nach dem „Kugel-Erlass“ der SS von März 1944, einer von langer Hand geplanten Mordaktion an russischen Inhaftierten.