Autor Timmerberg: "Glauben ist die Kapitulation des Wissens“

Kiffen und Schreiben gehören für Timmerberg, der in St. Gallen lebt und arbeitet, seit Jahrzehnten zusammen. Vor drei Monaten gab er die Droge auf. Er sei tot, sagt er. Die vielen Lesungen, das Leben ohne Haschisch. Er müsse deshalb ständig rauchen. Timmerberg zündet sich die erste Marlboro in einem Gastgarten in der kathedralgroßen Halle des Zürcher Hauptbahnhofs an. In "Die rote Olivetti“ schreibt er: "Der richtige Spruch ist das A und O im Leben. Man kann ihn nicht lernen. Man hat ihn, oder man hat ihn nicht, und selbst wenn man ihn hat, ist die Entspanntheit eine zwingende Grundlage für ihn.“