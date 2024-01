Bad Ischl im Kulturhauptstadt-Fieber: Es klimpert, schlagwerkt und gongt!

Es heißt hier oft, das Unterfangen der Kulturhauptstadt werde unter zu viel Tamtam wie eine Weltsensation präsentiert. Einige lassen in der Pfarrgasse in schnellen Worten das Bild eines Dampfschiffs auf offener, windgepeitschter See entstehen. Im Salzkammergut ist stets bereitwillig die Rede von Berg, See und Wetter, auch wenn damit, wie gerade jetzt, Kunst und Kultur gemeint sind. Begrenzte Begeisterung auch in der Trafik gegenüber dem Bahnhof, wo die Sommerfrischetouren Kaiser Franz Josephs begannen und endeten. Eine Kundschaft mit silbergrauem Haar zieht ein erstes Resümee. „Mir haben hier so viel“, entrüstet sich die Frau mit sympathischer Bockigkeit. „Und nix davon spielt eine Rolle.“ Es sei eben so, wie es sei, tröstet die Verkäuferin.

Lokalpatriotismus versus Weltläufigkeit

Die Bruchlinie zwischen Bejahung und Ablehnung verläuft grob zerklüftet. Kulturhauptstadt? Das heißt in Bad Ischl immer auch Lokalpatriotismus gegen Weltläufigkeit. Dickköpfigkeit trifft auf Offenheit, störrischer Traditionalismus prallt auf sprühende Avantgarde. Viele Gespräche in Bad Ischl enden mit dem Hinweis, dass im Salzkammergut Widerspruchsgeist und Rechthaberei, wenn schon nicht erfunden, so doch entscheidend groß gemacht wurden.

Eher versteckt präsentiert sich die Hauptausstellung in einer Seitengasse. Im revitalisierten Sudhaus, wo einst Salz verarbeitet wurde, ist die Jahresschau eröffnet. Alles Salz: Der Japaner Motoi Yamamoto mit seinen filigranen Landschaften und der deutsche Bildhauer Michael Sails-torfer, der 32 aus Steinsalz gemeißelte Zähne in robuster Größe zeigt, verleihen dem weißen Gold – aka Salz, worauf es hier fast immer hinausläuft – unerwarteten Glanz. Der Berliner Norbert W. Hinterberger schickt einen aus Brot fabrizierten Panzerkreuzer auf Reisen, das Wiener Künstlerduo Nicole Six und Paul Petritsch verliert in einer Videoinstallation den Boden unter den Füßen. Salz und Eiseskälte in weitläufiger Halle, dazu eine Schau über die Salzgewinnung als lieblos aufbereitete Historienfolklore. Wie bestellt und nicht abgeholt wirken die verspielten XXL-Plastiken der slowenisch-österreichischen Künstlerin Maruša Sagadin im benachbarten Postgebäude. Als hätten Riesen die Lust daran verloren.