Basquiat in der Wiener Albertina: "80 Prozent Wut"

Zwei Uniformierte mit knallrosa angelaufenen Gesichtern bedrohen eine schwarze Gestalt. Ihre Kappen kennzeichnen sie als Polizisten. Über der Szenerie schwebt das Wort "Defacement"-"Verunstaltung". Das Gemälde trägt den Titel "Death of Michael Stewart". Sein Hintergrund: die Ermordung eines schwarzen Künstlers durch Angehörige der New Yorker Polizei. Das Werk entstand nicht unlängst, als nach ähnlichen Fällen Millionen von Menschen auf die Straße gingen, sondern bereits 1983. Sein Urheber: der 1960 geborene Jean-Michel Basquiat, dem die Wiener Albertina nun eine 50 Werke umfassende Ausstellung widmet ("Basquiat. Of Symbols and Signs", 9. September bis 8. Jänner).Gewalttätige Polizisten ziehen sich durch das Œuvre des New Yorkers, der als Galionsfigur der Black Art gilt und über den es immer wieder heißt, dass er Graffitikunst in die Museen und Galerien brachte-eine Sichtweise, die zumindest simplifiziert, in den Augen vieler Fachkundiger sogar falsch ist.